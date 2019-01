Bereits letztes Jahr wurde eine Kooperation bestätigt, in deren Rahmen Witcher-Protagonist Geralt of Rivia einen Auftritt in Monster Hunter World erhalten soll. Jetzt gibt es hierfür endlich auch einen konkreten Termin.

Groß war die Überraschung, als Ende letzten Jahres der Auftritt von Geralt of Rivia aus The Witcher 3: Wild Hunt im aktuellen Kassenschlager Monster Hunter World angekündigt wurde. Möglich hat das eine Zusammenarbeit zwischen Capcom und CD Projekt RED gemacht. Allein: Bislang wusste niemand so recht, wann es konkret soweit sein wird. Das hat sich glücklicherweise jetzt geändert!

Via Twitter hat Capcom nun bestätigt, dass Geralt sein groß angekündigtes Debüt in Monster Hunter World ab dem 08. Februar 2019 geben wird. Der Kult-Charakter kommt dann im Rahmen eines kostenfreien Updates auf das Spiel - zumindest auf PS4 und Xbox One; von der PC-Fassung ist im Tweet indes nicht die Rede.

[PS4/X1] Ready your blades! Geralt of Rivia from @witchergame voyages into #MHWorld in a free title update on Feb 8. pic.twitter.com/ljdmX8AAmI — Monster Hunter (@monsterhunter) 11. Januar 2019

Was erwartet euch? Das Cross-Over soll einzigartige Quests mit sich bringen, für die Capcom eng mit CD Projekt RED zusammengearbeitet hat, um dem Quellmaterial der Witcher-Reihe so getreu wie nur irgendwie möglich zu bleiben. Geralt als spielbarer Protagonist in Monster Hunter World hat darüber hinaus sogar einige neue Dialogzeilen spendiert bekommen, die vom originalen Sprecher aufgenommen wurden. Ansonsten hält sich Capcom zu den konkreten Inhalten weitestgehend bedeckt und will euch erst mit dem Event überraschen.

Für den Witcher-Protagonisten Geralt ist es nicht das erste derartige Cross-Over: Zuvor gab er als Gast-Charakter im Prügelspiel SoulCalibur VI sein Debüt. In Monster Hunter World wurden zuletzt im Rahmen einer weiteren Promo-Aktion auch Inhalte aus Ubisofts Assassin's Creed untergebracht.