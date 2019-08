Kurz vor dem Release der Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne veranstaltet Capcom nun auf verschiedenen Plattformen noch einmal zwei Beta-Testphasen. Hier erfahrt ihr diesbezüglich alle Details.

Wer in der vergangenen Woche die gamescom in Köln besucht hat, der konnte auch die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne in Halle 7.1 an insgesamt 48 Anspielstationen ausprobieren. Für Capcom war die Messe ebenfalls ein Erfolg, denn der Titel wurde mit dem gamescom-Award für das "Best Ongoing Game" ausgezeichnet.

Daheimgebliebene werden sich die große Erweiterung nun ebenfalls noch einmal im Vorfeld der Veröffentlichung näher ansehen können. Kurz nach der gamescom hat Capcom nun nämlich noch einmal Beta-Testphasen offiziell angekündigt, bevor das Spiel ab dem 06. September 2019 vollständig durchstartet.

Do you have what it takes to slay the mythical Elder Dragon Velkhana? Take on this frosty challenge in the #Iceborne Beta for PS4 and Xbox One:



❄️ PlayStation 4: Aug 30 ~ Sep 1

❄️ Xbox One: Sep 2 ~ Sep 5 pic.twitter.com/KUrtZM3aTu — Monster Hunter (@monsterhunter) 26. August 2019

In der neuen Beta könnt ihr den Drachenältesten Velkhana jagen; darüber hinaus werden auch drei weitere Jagdinhalte verschiedener Fähigkeitenlevel mit von der Partie sein, so dass sich die Beta an Neulinge ebenso richtet wie an erfahrene Spieler.

Die Beta wird zunächst auf der PS4 ausgerichtet, wo sie am 30. August 2019 beginnt und bis zum 01. September andauern wird. Ansclhießend wird es auch eine Xbox-One-Beta geben, die für den 02. September anberaumt ist und dann bis zum 05. September läuft - also bis kurz vor den Release der Vollversion.