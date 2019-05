Per Livestream hat Capcom unlängst handfeste Details zur großen Erweiterung Monster Hunter World: Iceborn bekannt gegeben. Wir verschaffen euch hier einen Überblick über alles Wissenswerte zum Add-on.

Mit "Iceborn" erhält der mit über 12 Millionen ausgelieferten Exemplaren äußerst erfolgreiche Onlinetitel Monster Hunter World am 06. September 2019 weltweit ein großes neues Add-on spendiert. Zu diesem Zeitpunkt wird zunächst die Fassung für PS4 sowie Xbox One erhältlich sein, während die PC-Variante im Winter nachfolgen soll.

Neben dem Release-Termin wurden etliche weitere Infos publik. Monster Hunter World: Iceborn ergänzt das Hauptspiel in allen Bereichen und bietet euch zuvorderst natürlich auch eine komplett neue Handlung, die an den Haupttitel anschließt. Dabei verschlägt es euch in das eisige Gebiet namens Raureif-Weite, das euch mit schneebedecktem Terrain erwartet. So soll auch eine deutliche Abwechslung zu den existierenden Landschaften geschaffen werden. Insgesamt ist es die größte Region, die bisher im Spiel zu finden war.

Dementsprechend dürft ihr euch natürlich auch über eine ganze Masse an neuen Quests freuen, die zahlenmäßig ebenfalls einen größeren Umfang annehmen als das Hauptspiel selbst. Zudem ist ein höherer Schwierigkeitsgrad, der Meisterrang, an Bord, der eine komplett neue, eigene Quest-Reihe gegen noch mächtigere Monster zu bieten hat. Neben neuen Gegnern wie dem Wyvern Banbaro kehren auch Monster aus früheren Teilen der Serie zurück.

Neue Gameplay-Optionen sollen neue Jagdstrategien ermöglichen. Beispielsweise könnt ihr die Schleuder nun auch nutzen, während die Hauptwaffe gezogen ist. Gerade die Schleuder hat darüber hinaus auch weitere neue Fähigkeiten spendiert bekommen. Insgesamt werden aber alle 14 Waffentypen erweitert und sollen so eine größere Spieltiefe bieten.

Für das Spielen des Add-ons ist das Hauptspiel Voraussetzung. Weiterhin müsst ihr die Haupthandlung bis Jägerrang 16 gespielt haben, um mit der neuen Geschichte beginnen zu können. Die digitale Version kostet 39,99 Euro, eine Digital Deluxe Edition kostet 10 Euro mehr und bringt zusätzlich kosmetische Gegenstände mit sich. Neulinge können zur Master Edition greifen, die 59,99 Euro kostet und Hauptspiel plus Erweiterung beinhaltet. Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern das Yukumo-Rüstungsset als Bonus.