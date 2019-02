Die Veröffentlichung des Films zu Monster Hunter rückt näher. Bereits im nächsten Jahr soll dieser in den Kinos zu sehen sein.

Der Film zu Monster Hunter hat endlich einen Veröffentlichungszeitraum bekommen. Im Live-Action-Spektakel spielt Milla Jovovich die Hauptrolle und kämpft gegen die riesigen Kreaturen des beliebten Franchises. Als Produzent für den Film wurde Paul W. S. Anderson ausgewählt, der ebenfalls die sechs Ableger zu Resident Evil auf die Leinwand gebracht hat. Im letzten Jahr erschien Monster Hunter World in Europa und konnte zahlreiche Fans sowie neue Spieler für die Monsterjagd begeistern.

Aktuell wird das Spiel, welches für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Darunter befinden sich auch Crossover-Events, die Universen wie The Witcher oder Devil May Cry mit Monster Hunter verbinden. Für den Film werden diese Kombinationen jedoch recht unwahrscheinlich sein.

Anvisiert wird der September 2020 für die Veröffentlichung des Streifens in den Kinos. Schon im nächsten Jahr könnt ihr den Live-Action-Film zu Monster Hunter also auf der Leinwand genießen.