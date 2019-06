Noch vor einer offiziellen Enthüllung ist die Aufnahme des ersten Trailers zum Monster Hunter Film im Netz aufgetaucht. Zu sehen sind unter anderem Milla Jovovich und Diabolos. Außerdem wird ein weiterer Fanliebling angedeutet.

Zwar kommt die Kinoverfilmung von Capcoms Monster Hunter erst am 4.September 2020 in die Kinos, doch schon jetzt ist ein abgefilmter Trailer zum Actionfilm mit Milla Jovovich aufgetaucht. Gezeigt wurde der kurze Teaser während des Shanghai International Film Festivals. In den knapp 30 Sekunden sehen wir Artemis, die Rolle von Jovovich, sowie Tony Jaa als den Jäger.

Was aber Fans viel mehr interessieren dürfte, sind die gezeigten Monster in dem kurzen Ausschnitt. Dabei erhebt sich das gewaltige Ungeheuer Diabolos aus dem Wüstensand der Wildspire Waste. Am Ende des Teaser-Trailer ist sogar flüchtig ein weiteres Monster in Flammen zu sehen, bei dem es sich ziemlich sicher um den Fan-Liebling Rathalos handelt.

Regie für "Monster Hunter" führt Paul W.S. Anderson ("Mortal Kombat", "Event Horizon", "Resident Evil" und "Alien vs. Predator"). Auch wenn der Trailer noch nicht viel hergibt wissen wir, dass im Film abwechslungsreiche Schauplätze wie Regenwälder und Höhlen zu sehen sein werden. Auch die alte Zivilisation, die in der Spielreihe mehrmals behandelt wird, wird laut Anderson thematisiert.

Ihr solltet euch beeilen, wenn ihr das Video sehen wollt, denn mit Sicherheit wird es bald von YouTube entfernt.