Die E3 2019 liegt langsam aber sicher schon etwas zurück und die gamescom in Deutschland wirft ihre Schatten voraus. Auch die neue Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne wird dann in Köln vor Ort vertreten sein.

Capcom hat heute den Auftritt der großen Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne für die diesjährige gamescom in Köln bestätigt. Auf der weltgrößten Publikumsmesse für Videospiele feiert das Add-on eine Premiere, denn erstmals werdet ihr selbst Hand an ausgewählte brandneue Inhalte der Erweiterung anlegen dürfen.

Vom 20. bis 24. August 2019 werden gamescom-Besucher auf dem 600 Quadrameter großen Capcom-Stand in Halle 7.1, B041/A040 neue Missionen aus "Iceborne" ausprobieren können. Dabei trefft ihr auf bislang unbekannte Monster in unerkundeten Gegenenden, welche das Add-on mit sich bringen wird. Sämtliche Inhalte sind dabei erstmals in Europa spielbar; schließlich waren dies bisher nur im fernen Japan zu sehen.

An den 48 Anspielstationen auf der gamescom stehen dabei Solo-Modus als auch Koop-Multiplayer zur Verfügung. Auf einer großen Bühne gibt es außerdem jede Menge begleitendes Unterhaltungsprogramm. Unter anderem werden sich Producer Ryozo Tsujimoto und Director Kaname Fujioka die Ehre geben und für Autogramme zur Verfügung stehen. Abgerundet wird das Programm durch Gewinnspiele und Publikumsaktionen.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 06. September 2019 für PS4 und Xbox One; die PC-Fassung folgt später im Winter 2019. Um das Add-on zu zocken, wird das Hauptspiel benötigt.