Bereits vor einiger Zeit wurde ein Cross-Over mit Resident Evil für November angekündigt, nun steht auch der konkrete Starttermin fest. Darüber hinaus warten im Spiel auch neue Inhalte im Zusammenspiel mit Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds sowie weitere In-Game-Events.

Das vor einiger Zeit angekündigte Cross-Over-Event mit Resident Evil 2 hat in Monster Hunter World: Iceborne nun endlich einen konkreten Starttermin. Schon am morgigen 08. November ab 01:00 Uhr nachts dürft ihr euch auf neue Event-Quests freuen, die Raccoon City, den Schauplatz des Survival-Horror-Hits, mit der Monsterhatz verbindet. Neben dem neuen Spielort erwarten euch dann außerdem auch allerhand neue Ausrüstungsgegenstände aus den Waffen- und Palico-Design-Wettbewerben.

Im Zusammenhang mit Resident Evil betreten auch die bekannten Helden Leon, Clair und der Tyrant in den besagten Quests die Spielwelt von Monster unter. Ab Jägerrang 20 stehen euch neue Materialien zur Verfügung, mit denen ihr Leon- und Claire-Rüstungssets schmieden und eure Waffen anpassen könnt. Außerdem gibt es zwei neue Gesten und neue Dekorationen. Mit dem Tyrant gibt es einen besonderen neuen Widersacher und per kostenpflichtigem Zusatz-DLC könnt ihr euch sogar ein entsprechendes Tyrant-Kostüm sichern.

Auf der PS4 geht es dann bereits am 21. November weiter, denn dann startet die erste Quest-Reihe zu einem neuen Cross-Over mit Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds im erfolgreichen Capcom-Titel. Diese richtet sich an Spieler ab Jägerrang 24, die dann auch ein an Aloys Sturmschleuder angelehntes leichtes Bogengewehr schmieden können.

Und noch vor dem Jahresende wird es im Dezember dann ein neues, bislang noch nicht vorgestelltes Monster sowie die Rückkehr der saisonalen Feste in Monster Hunter geben. Auf der PS4 gibt es außerdem die zweite Runde der Horizon-Quests und ein neues Rüstungsset, das auf dem Schildweberin-Set aus Horizon: Zero Dawn basiert. Weitere Updates sind für 2020 geplant.