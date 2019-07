Monster Hunter World wurde weltweit 13 Millionen mal ausgeliefert. Aus diesem Anlass verteilt Capcom einige kostenlose Ingame-Items.

Capcom liefert weiter munter Kopien von Monster Hunter World aus. Inzwischen liegt die Zahl weltweit bei stolzen 13 Millionen Einheiten, um genau zu sein. Dieser Anlass wird mit ein paar kostenlosen Ingame-Items gefeiert. Ihr erhaltet das Item-Paket, wenn ihr zwischen dem 25. Juli und dem 29. August euren täglichen Login-Bonus abholt, egal auf welcher Plattform.

Aber was steckt überhaupt in dem Paket? Enthalten sind ein nur schwer zu bekommendes Angriffs-Juwel, 13 Silbereier, 13 Dankbarkeit-Tickets, drei Wyverianer-Drucke und drei Schwere Rüstkugeln. Bis es soweit ist, können sich PC-Sipeler über den neuen Nvidia-DLSS-Support freuen, der seit dem letzten Update möglich ist.

>> Top 10: Die mächtigsten Bestien aus Monster Hunter!

Kurz darauf, am 6. September erscheint auch schon die große Premium-Erweiterung Iceborne, die nicht nur alte und neue Monster sowie ein neues Gebiet ins Spiel bringt, sondern auch schwerer werden soll, um vor allem alte Fans der Monsterhatz wieder anzulocken.

Hunters, we've hit another big #MHWorld milestone: 13 million units shipped worldwide! ❤️



We're celebrating by giving everyone a special item pack! Look out for these useful items when you claim your Daily Login Bonus between July 25 and August 29. pic.twitter.com/lUtqaWHhxk