Bevor es ins Eis geht und der Witcher in Monster Hunter World mitmischt, könnt ihr euch noch auf die Jagd nach der Xenomorph-Queen begeben, zumindest auf dieser Plattform.

Monster Hunter World ist um ein wahrhaft schauriges Ungeheuer reicher. Die Alien-Queen aus der gleichnamigen Filmreihe wartet nur darauf, sich mit euch anzulegen. Allerdings könnt ihr nur auf dem PC gegen sie antreten, denn leider handelt es sich um kein offizielles Monster, sondern um eine Mod. Schöpfer der "ultimativen Lebensform" in digitaler Form ist der Modder UberGrainy. Die Basis für die Königin ist der Elderdrache Xeno'jiiva, also der Endboss der Kampagne. Und auch wenn die Mod natürlich nur rein kosmetischer Natur ist, passt die Grundlage, wie ihr in dem kurzen Clip unten sehen könnt.

Die perfekte Abwechslung also für alle, die noch auf das Witcher-Crossover warten, das auf Konsolen im Februar und zu einem unbestimmten Zeitpunkt auch auf dem PC landen wird. Auf herkömmlichen Wege bringt ihr die Mod allerdings nicht zum Laufen, da Monster Hunter World über Steam offiziell keine Mods unterstützt. Abgesehen davon ist aber nicht mehr nötig, als ein paar Dateien in das Monster-Hunter-World-Verzeichnis zu kopieren.

Die Xenomorph-Königin ist einige der wenigen Mods für Monster Hunter World, die einen Charakter ersetzt. Veränderte Texturen sind weitaus häufiger zu finden. Das scheint UberGrainy ändern zu wollen, da er auch Nergigante durch Thomas die kleine Lokomotive ersetzt hat.