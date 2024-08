Spielt Capcoms neues Action-Rollenspiel weltexklusiv auf der Gamescom an!

Waidmannsheil! Mit Monster Hunter Wilds erscheint 2025 der neueste Teil von Capcoms beliebter Action-Rollenspiel-Reihe. Wenn ihr es nicht mehr abwarten könnt, bietet sich euch auf der Gamescom eine ganz besondere Chance. Diese Woche könnt ihr den Titel erstmals anzocken.

Ihr habt Bock, Monster Hunter Wilds weltexklusiv erstmals anzuspielen? Dann ab auf die Gamescom! Diese Woche könnt ihr den bisher ausgefeiltesten und packendsten Teil von Capcoms Monster-Hunter-Reihe auf der Messe in Halle 9 anzocken.

Ihr seid nicht auf der Messe? Kein Problem! Capcom streamt jeden Tag ab 10:30 Uhr live auf Twitch von der Gamescom. Vom 21. bis zum 25. August 2024 seht ihr erstes Gameplay und vieles mehr aus Monster Hunter Wilds.

Euch erwarten jede Menge neuer Monster, die ihr erlegen müsst, um so Materialien für neue Ausrüstung zu sammeln. Wählt dafür aus 14 Waffen euren Liebling. Ob Großschwert, Doppelklingen, Hammer, Jagdhorn oder Bogengewehr, für jeden Spielstil gibt es die passende Ausrüstung.

Neue Funktionen wie der Fokusmodus sichern euer Überleben. Mit ihm positioniert ihr euch genauer und nehmt die Schwachpunkte der Monster gekonnt ins Visier. Mit eurer weiterentwickelten Hakenschleuder sammelt ihr Materialien aus der Ferne, benutzt bestimmte Objekte in der Umwelt und löst sogar Fallen aus!

Die Spielwelt von Monster Hunter Wilds fällt so riesig, nahtlos und dynamisch aus wie noch nie. Mensch und Monster müssen sich an die harschen Bedingungen anpassen, denn hier herrschen einzigartige Klimabedingungen. Innerhalb weniger Momente kann sich die Umgebung von üppiger Oase zu unbarmherziger Wüste wandeln – seid also auf alles vorbereitet!

Schnell von A nach B kommt ihr dank dem Saikrii. Das neue Reittier ist bestens an die Umgebung angepasst. Dank seines feinen Geruchssinnes führt er euch automatisch zu jedem beliebigen Punkt auf der Karte. In der Satteltasche findet außerdem eine zusätzliche Waffe Platz und auf seinem Rücken sammelt ihr Ressourcen, schärft eure Waffe und trinkt Tränke.

Euch hat das Jagdfieber gepackt? Dann nutzt die Gelegenheit, Monster Hunter Wilds weltweit erstmals anzuspielen - diese Woche in Halle 9 auf der Gamescom!

