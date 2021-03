Mit Monster Hunter Rise hat das Jagdfieber wieder begonnen. Wir geben Veteranen und Neueinsteigern einige wichtige Tipps und Tricks, mit denen sich eure Jagd sehr viel einfacher gestalten wird.

Tipp 1: Optionale Nebenquests für Rüstkugeln

Höchstwahrscheinlich wirst du dich in Monster Hunter Rise vor allem auf die Story-relevanten Dorf- und Stätten-Quests stürzen. Bevor du dich beim Quest-Mädel Hinoa für eine neue Aufgabe einträgst, solltest du einmal in die optionalen Quests schauen. Hiervon kannst du gleich mehrere annehmen, um dir zusätzliche Belohnungen zu sichern. Das beste: Es handelt sich um Aufgaben, du während des normalen Jagdablaufs sowieso ganz nebenbei erledigst: Honig beziehungsweise Pflanzen sammeln, kleine oder große Monster erlegen, einen Wyvernritt durchführen.

Das ist insbesondere notwendig, um an viele Rüstkugeln zu gelangen. Nutze diese beim Schmied Hamon, um deine bereits vorhandenen Rüstungen zu verbessern. Nur so kannst du mit den stärker werdenden Monstern mithalten. Kontrolliere also vor jeder Quest, ob du die maximale Zahl optionaler Nebenquests angenommen hast. Die Belohnung erhältst du, sobald du das nächste mal mit Hinoa sprichst.