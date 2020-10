Der erste umfangreiche Trailer zur Verfilmung von Monster Hunter ist da. Exklusiv bei Gameswelt könnt ihr ihn als erstes sehen!

Nach zwei Teaser-Trailern ist er endlich da: Der erste vollständige Trailer zu Paul W. S. Andersons Verfilmung von Capcoms Monster Hunter. Hier bei Gameswelt seht ihr den Ausblick auf die Kinoumsetzung der beliebten Videospielreihe exklusiv und als erstes.

In der Hauptrolle sehen wir Andersons Ehefrau Milla Jovovich, die er bereits in seinen sechs Verfilmungen von Resident Evil als Alice besetzte. In Monster Hunter schlüpft sie in die Uniform von Natalie Artemis, Lieutenant des US-Militärs, die zu Beginn des Films zusammen mit ihrer Crew (T.I. Harris, Meagan Good, Diego Boneta) durch einen Sandsturm in eine Welt verfrachtet wird, die von den uns bekannten gigantischen Monstern bevölkert wird. Schnell merkt sie, dass sie mit den Waffen unserer Dimension schlechte Karten hat.

Glücklicherweise trifft Artemis auf den "Hunter" (gespielt von Tony Jaa), der im Umgang mit Monstern bestens geübt ist. Mit seiner Hilfe lernt Artemis in dieser fremden Welt zu überleben und mit vereinten Kräften eine übermächtige Gefahr zu bannen, um sich auf schließlich auf ihr eigentliches Ziel konzentrieren zu können: einen Weg nach Hause zu finden.

Das Spiel Monster Hunter und seine Nachfolger haben sich seit dem Debüt im Jahr 2004 weltweit mehr als 40 Millionen Mal verkauft. In der Action-Rollenspiel-Reihe schlüpft ihr in die Haut eines Jägers und begebt euch in einer Fantasy-Welt auf die Suche nach Monstern, um sie zu erlegen und aus den so gewonnenen Ressourcen immer bessere Waffen und Rüstungen herzustellen, da auch die Ungeheuer im weiteren Spielverlauf immer mächtiger und vor allem größer werden.

Ursprünglich war der Kinostart für den 4. September 2020 geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Datum zunächst auf den 23. April 2021 verlegt. Inzwischen lautet der geplante Termin der 3. Dezember 2020.