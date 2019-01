Die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Minecraft - vom Indie-Titel zum absoluten Kassenschlager und Dauerbrenner - soll auch an anderer Stelle weiter gehen: Ein Kinofilm ist längst bestätigt, doch so richtig rosig war es um das Projekt bislang nicht bestellt. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten!

Bereits seit 2014 befindet sich eine Verfilmung von Minecraft in Arbeit, doch so recht kommt Warner Bros. mit dem Projekt nicht voran. Als man vor einigen Jahren die entsprechenden Filmrechte erwarb, heuerte man auch Shawn Levy ("Nachts im Museum") an, der als Regisseur den Stoff für die große Leinwand umsetzen sollte. Ihm wurden Kieran Mulroney und Michele Mulroney als Writer des Skripts zur Seite gestellt.

Allerdings war Minecraft-Schöpfer Mojang in der Folge alles andere als einverstanden mit der Richtung, welche das Filmprojekt eingeschlagen hatte. Levy musste gehen und 2015 wurde Rob McElhenny ("Always Sunny in Philadelphia") als neuer Regisseur angeheuert. Doch auch der musste im vergangenen Jahr seinen Hut nehmen.

Nachdem es nun also jahrelang nicht so richtig vorwärts ging mit der Verfilmung, wagt Warner Bros. nun einen dritten Anlauf in Sachen Regisseur und hat Peter Sollett ("Freeheld", "Norah's Infinite Playlist") für diese Rolle engagiert. Dieser soll als Writer zusätzlich auch für den Plot des Kinofilms verantwortlich sein.

Laut Variety soll sich die Handlung der Verfilmung um ein Mädchen im Teenager-Alter und eine Gruppe von Abenteurern drehen, welche die Overworld vor dem bösen Ender Dragon bewahren müssen. Welche Darsteller die einzelnen Rollen übernehmen werden, ist aber bislang noch nicht bekannt.

Bleib zu hoffen, dass es mit dem Projekt das von Roy Lee und Jon Berg produziert wird, nun endlich vorwärts geht und das fertige Ergebnis nichts zu wünschen übrig lässt. Der für dieses Jahr erwartete Release dürfte sich aber in Anbetracht des neuerlichen Wechsels des Regisseurs wohl noch etwas verzögern.