Einst als kleiner Indie-Titel auf dem PC gestartet, ist Minecraft mittlerweile zum weltweiten Hit über alle Plattformen hinweg avanciert. Mittlerweile ist das Spiel seltener in der Presse, zumal Battle-Royale-Hits Minecraft offenbar den Rang abzulaufen scheinen. Doch weit gefehlt: Die Nutzerzahlen sind immer noch immens!

Im Laufe der Zeit ist es um Minecraft in der Wahrnehmung eher ruhiger geworden, auch weil Battle-Royale-Titel wie Fortnite, PUBG oder Apex Legends die Schlagzeilen dominieren und gefühlt auch deutlich mehr Spieler zählen. Wer dachte, dass der Klötzchen-Erfolg von Mojang langsam aber sicher in der Versenkung verschwindet, der sieht sich jedoch getäuscht!

In einem Interview mit Business Insider hat sich nun Mojang-Studiochef Helen Chiang geäußert und bekräftigt, dass Minecraft unlängst erst einen neuen Meilenstein erreicht hat, der alle Vermutungen und Prognosen zu tatsächlichen Nutzerzahlen geradezu pulverisiert. Laut Chiang zählt der Titel über alle Plattformen hinweg nämlich mehr als 112 Millionen aktive Nutzer im Monat.

Im Mai hatte das Spiel die Marke von 176 Millionen Downloads durchbrochen; wie sich herausstellt, sind viele Spieler tatsächlich auch noch aktiv in Minecraft unterwegs. Kein Wunder also, dass Mojang die Arbeiten am Titel immer weiter fortsetzt und beispielsweise der PC-Fassung künftig auch Ray-Tracing-Support spendiert - eine entsprechende NVIDIA-Grafikkarte vorausgesetzt. Und mit Minecraft Earth ist auch ein neues Spin-Off bereits am Horizont.