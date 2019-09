Mit Minecraft Earth will Publisher Microsoft im Augmented-Reality-Genre weiter Fuß fassen. Im Rahmen der Minecon hat man jetzt die zeitnahe Veröffentlichung des vermeintlichen Mobile-Hits bekannt gegeben.

Microsoft hat die Bühne der Minecon genutzt, um einige interessante Neuigkeiten rund um die Erfolgsmarke Minecraft bekanntzugeben. Im Fokus stand dabei auch der neue Augmented-Reality-Ableger Minecraft Earth für Mobilgeräte, der sich seit einiger Zeit in einer geschlossenen Beta-Testphase befindet.

In unmittelbarer Zukunft werden aber auch weitere Spieler zugelassen, denn laut Microsoft wird der Release der finalen Version nun im neuen Monat Oktober beginnen. Eine Early-Access-Version soll in mehreren Stufen in immer mehr Ländern freigegeben werden.

Während aktuell nur ausgewählte Städte wie London, Seattle, Stockholm und Tokio in den Genuss der Closed Beta kommen, rollt man die fertige Spielfassung nach und nach in Ländern aus, um die Server-Strukturen nicht zu überlasten. Wann konkret der deutschsprachige Raum im Oktober dran sein wird, ist noch nicht bekannt und bleibt abzuwarten. Der Startschuss soll laut Microsoft aber zunächst "in einigen kleineren Märkten" erfolgen, wozu zumindest Deutschland wohl zunächst nicht zählen dürfte.

Sobald in diesen Märkten alles funktioniert, werden nach und nach weitere Länder für den Early Access freigegeben. Neue Länder sollen dabei alle paar Tage oder Wochen folgen; im Idealfall ist bis zum Weihnachtsgeschäft der Titel weltweit verfügbar.

In Minecraft Earth nutzt ihr euer Android- oder iOS-Smartphone um in der echten Welt Ressourcen zu sammeln, was ähnlich funktioniert wie das Sammeln von Pokémon in Pokémon GO. Anschließend könnt ihr eure eigenen Augmented-Welten errichten. Zusätzliche und seltene Ressourcen können dabei durch das Bewältigen von Abenteuern verdient werden, die ihr in eurer Umgebung findet. Dazu zählen das Lösen von Puzzlen ebenso wie das Besiegen von Gegnern.

Die Early-Access-Version wird zunächst nur ein kleineres, ausgewähltes Feature-Set bieten, ehe Anfang nächstes Jahr weitere Elemente hinzugefügt werden.