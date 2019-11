Nach dem Erfolg von Pokémon GO will nun auch Microosft im AR-Bereich punkten und schickt mit Minecraft Earth einen namhaften Vertreter ab sofort auch in Deutschland ins Rennen.

Das Augmented-Reality-Spiel Pokémon GO entpuppte sich als absoluter Kassenschlager und Umsatzträger, was natürlich neue Mitkonkurrenten auf den Plan ruft. Microsoft setzt auf die Erfolgsmarke Minecraft und hat vor geraumer Zeit mit Minecraft Earth einen vergleichbaren Smartphone-Titel angekündigt.

Das Spiel ging zunächst per Soft-Launch in anderen Ländern testweise an den Start und die unterstützten Regionen werden nach und nach erweitert. Heute nun fällt der Startschuss ganz offiziell im deutschsprachigen Raum. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz könnt ihr euch die neue Early-Access-Version des Titels ab sofort auf euer Smartphone herunterladen. Unterstützt werden dabei sowohl iOS als auch Android.

Die nun verfügbare Early-Access-Variante umfasst noch nicht den finalen Funktionsumfang, sondern wird stetig verbessert und erweitert. Wöchentlich werden im Zuge dessen dann auch weitere Märkte hinzugefügt, bis das Spiel bis Jahresende rund um den Globus erhältlich ist. Durch das Spieler-Feedback sollen ebenfalls regelmäßig Neuerungen implementiert werden.

In der ab heute in hiesigen Gefilden verfügbaren Version wurden deshalb gegenüber der vorherigen Closed Beta bereits folgende Neuerungen untergebracht:

Abenteuer: Abenteuer sind kleine Abschnitte prozedural generierter und zeitlich begrenzter Minecraft-Welten, die Du mit Hilfe von Augmented Reality in Lebensgröße erkundest. Dieser Modus ist besonders für Multiplayer-Sessions mit anderen Spielern vor Ort optimiert.

Neue Mob-Varianten, Schmelzen und Crafting: In der Early Access-Version von Minecraft Earth triffst Du freundliche und feindliche Mobs, darunter das Muddy Pig, das Moobloom, den Jumbo Rabbit und das Cluckshroom. Durch das Schmelzen verarbeitest Du Erze zu Barren, mit Hilfe des Crafting-Systems stellst Du alle benötigten Gegenstände direkt her, anstatt sie einzeln einzusammeln – vorausgesetzt Du besitzt die richtigen Materialien.