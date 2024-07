NVIDIA DLSS ist der Game Changer für euren PC! RTX 40 Grafikkarten unterstützen euch in vielerlei Hinsicht, angefangen bei Full HD Einsteigermodellen wie der günstigen RTX 4060 bis hin zu High-End Modellen wie der RTX 4080 Super oder der RTX 4090. Modernste Technologie und KI-basierte Funktionen holen das Beste aus den Grafikkarten und damit aus eurem PC heraus, oder ihr schnappt euch einen der zur Zeit stark reduzierten RTX-40-Gaming-PCs von MIFCOM, damit ihr auch die anspruchsvollsten Spiele flüssig spielen könnt.

Dabei geht es nicht nur um Bildwiederholraten. Ihr wollt die bestmöglichen Grafikeinstellungen nutzen? Kein Problem, DLSS und Frame Generation geben euch die Reserven, um selbst leistungshungrige Titel wie Senua’s Saga: Hellblade 2 auf einer RTX 4060 mit hohen statt niedrigen Einstellungen flüssig in 1080p zu spielen.

NVIDIA DLSS funktioniert als KI-basierte Upscaling-Technologie. Das bedeutet, dass die einzelnen Bilder auf dem Gaming-PC in geringerer Auflösung gerendert werden, was zu einer enormen Leistungsersparnis führt. KI-gestützte Algorithmen optimieren diese Bilder so, dass es keinen sichtbaren Qualitätsverlust gibt. Und da die Algorithmen sogar aus Daten mit viel höherer Auflösung lernen, haben die hochskalierten Einzelbilder nicht selten sogar eine bessere Qualität als die Originalauflösung.

NVIDIA Frame Generation sorgt zusätzlich dafür, dass die visuelle Darstellung flüssig bleibt. Im Prinzip berechnet die Grafikkarte KI-gestützt aus aufeinanderfolgenden Einzelbildern zusätzliche Bilder. Das bedeutet: mehr Bilder, also eine höhere Bildwiederholrate und damit eine flüssigere Darstellung.

Ein grafisch anspruchsvolles Spiel wie Alan Wake 2 in voller Pracht auf dem QHD-Monitor erleben? Klingt mit einer Einsteigerkarte wie der RTX 4060 unmöglich, ist es aber nicht. Ihr könnt nämlich die Effekte von NVIDIA DLSS und Frame Generation nutzen. Dreht ihr die Bildauflösung ohne diese beiden Funktionen hoch, wird eure Bildwiederholrate wahrscheinlich in den Keller rauschen, da eure Grafikkarte mehr belastet wird.

Aber auch hier gleicht NVIDIA DLSS den zusätzlichen Leistungsbedarf durch Upscaling aus, indem das Spiel eben nicht in QHD, sondern je nach Einstellung in FullHD oder anderen Auflösungen gerendert, aber von der KI ohne Qualitätsverlust auf QHD hochskaliert wird. Und auch hier sorgt Frame Generation dafür, dass die Bildwiederholrate zusätzlich erhöht wird und man mit 60 fps oder mehr flüssig spielen kann.

Höhere Frameraten für den neuen Looter-Shooter The First Descendant oder andere Actionspiele, bei denen es auf jede Millisekunde ankommt? Ganz einfach! Aktiviert auch hier NVIDIA DLSS und eure Framerate wird KI-gestützt erhöht. Schaltet dann noch Frame Generation ein und schon zockt ihr mit rund 100 fps und das alles ohne sichtbare Einbußen bei der Grafikqualität. Dank NVIDIA Reflex und der leistungsfähigen Architektur der Grafikkarten funktioniert das fast ohne zusätzliche Latenz.

Mit RTX 40 Grafikkarten, NVIDIA DLSS und Frame Generation sind die Zeiten vorbei, in denen man Kompromisse eingehen musste, um optimale Grafikeinstellungen, höhere Auflösungen oder bestmögliche Bildwiederholraten zu erreichen. Wie gesagt: der Game Changer für euren PC!

