Unter dem neuen Namen Xbox Game Studios hat sich Microsoft in den vergangenen Monaten mehrere Entwicklerstudios einverleibt, um das eigene Portfolio künftig weiter zu stärken. Nun könnte das nächste kultige Studio folgen.

Schenkt man neuesten Gerüchten im Netz Glauben, dann arbeitet Microsoft schon daran, die Riege an Entwicklern unter der neuen Dachmarke Xbox Game Studios weiter auszubauen. Erst in den letzten Monaten hat man spürbar am Umfang geschraubt und etliche Entwicklerstudios einverleibt, darunter beispielsweise auch Obsidian Entertainment.

Als Nächstes könnte nun Relic Entertainment auf dem Plan stehen. Die Macher namhafter Echtzeit-Strategiespiele wie Company of Heroes oder Warhammer 40.000: Dawn of War wären damit das nächste Studio, das künftig schwerpunktmäßig für PC und Xbox One (bzw. dem Xbox-Nachfolger) entwickeln könnte.

Den Ursprung hat dieses neue Gerüchte in einem Tweet des bekannten Leakers "Klobrille". Dieser hatte ein Bild des Logos der Xbox Game Studios neben dem von Relic Entertainment veröffentlicht, blieb zunächst aber handfestere Details und Nachweise zu den Spekulationen schuldig. Ob Relic Entertainment schlussendlich wirklich bald zu Microsoft gehören wird, bleibt zunächst abzuwarten, denn eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Allerdings hat der Nutzer aber eine sehr gute Historie vorzuweisen, wenn es um Leaks geht. Unter anderem hatte er schon im Vorfeld der E3 2016 sehr akkurate Vorhersagen zum Line-up von Microsoft auf der Messe getätigt, darunter beispielsweise auch der Leak, dass sich Age of Empires 4 aktiv in Entwicklung befindet. Und genau dieser Titel entsteht - ihr ratet richtig - gegenwärtig bei Relic Entertainment. Eine solche tiefergehende Partnerschaft der beiden Unternehmen würde also nur zu gut Sinn ergeben.