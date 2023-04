Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist seit vielen Monaten weiter in der Schwebe, weil Wettbewerbshüter rund um den Globus zustimmen müssen. Auf dem Weg zum Abschluss des Deals scheinen die Unternehmen nun aber einen entscheidenden Schritt näher zu kommen.

Wie die Financial Times nun berichtet, kommt Microsoft dem Ziel, Activision Blizzard aufzukaufen, wohl in dieser Woche einen entscheidenden Schritt näher. Demnach soll die britische Competition and Markets Authority, die CMA, dem Deal nun doch seine Zustimmung erteilen; die entsprechende Bekanntgabe soll in den kommenden Tagen erfolgen.

In der jüngeren Vergangenheit hatten ja immer mehr Behörden der Übernahme zugestimmt, beispielsweise in Südafrika und Japan. Mit Großbritannien würde Microsoft nun der nächste Schlag glücken, denn gerade dort war die Übernahme ja lange sehr kritisch beäugt worden. Sollte am Mittwoch nun endgültig pro Microsoft entschieden werden, würde eine große Hürde genommen werden.

Kritischer schaut es weiterhin in den Vereinigten Staaten aus, wo die zuständige Federal Trade Commission FTC ja ein Klageverfahren gegen den geplanten Deal eingeleitet hat. Auch die Zustimmung der Europäischen Kommission steht bis auf Weiteres noch aus.

Microsoft hatte in den letzten Monaten versucht, Bedenken bezüglich der Exklusivität großer Reihen wie Call of Duty auf der Xbox auszuräumen, indem man Unternehmen wie Nintendo das Franchise für mindestens 10 Jahre per Vertrag zusicherte. Auch mit NVIDIA tütete man eine solche Vereinbarung in Bezug auf GeForce NOW ein.