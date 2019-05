Im Gegensatz zum Konkurrenten Sony will Microsoft ja auch in diesem Jahr wieder mit einem bombastischen Media Showcase auf der E3 2019 in Los Angeles aufhorchen lassen. Möglicherweise sind die geplanten Ankündigungen aber nun schon im Vorfeld publik geworden.

Microsoft möchte die Bühne der E3 2019 in Los Angeles wie gewohnt nutzen, um die wichtigsten hauseigenen Neuankündigungen des Spielejahres zu tätigen. Die Hoffnungen sind natürlich groß, dass dazu auch die Next-Gen-Xbox zählt - und neue Gerüchte befeuern genau diese Vermutung.

Womöglich sind nun nämlich alle Inhalte der E3-Pressekonferenz von Microsoft schon vorab im Netz geleakt worden. Mit Braldyr hat sich nun ein Leaker in den NeoGAF-Foren geäußert und dabei Informationen mitgeteilt, von denen er zweifelsfrei wisse, ebenso wie weitere Möglichkeiten für den Showcase, die jedoch noch nicht final sind.

Ist dem Leaker und seinen Quellen Glauben zu schenken, dann wird Microsoft unter anderem Halo: Infinite für das Weihnachtsgeschäft 2020 bestätigen. Außerdem sollen die Spezifikationen der neuen Next-Gen-Xbox bekannt gegeben werden. Das Line-up von Microsofts E3-Pressekonferenz könnte insgesamt wie folgt aussehen:

Halo Infinite – New trailer with holiday 2020 release date

– New trailer with holiday 2020 release date Gears 5 – Full gameplay reveal with September release date

– Full gameplay reveal with September release date Gears Tactics – New trailer with release date

– New trailer with release date Ori and the Will of the Wisps – New trailer with release date

– New trailer with release date Bleeding Edge – New IP from Ninja Theory, will be cross-gen sci-fi game

– New IP from Ninja Theory, will be cross-gen sci-fi game The Outer Worlds – New trailer and release date

– New trailer and release date Cyberpunk 2077 – Gameplay trailer and release window reveal

– Gameplay trailer and release window reveal Age of Empires 4 – Gameplay reveal, 2020 release date

– Gameplay reveal, 2020 release date Fable Reboot – Tease for next-gen Fable game, but the game itself is exclusive to next-gen Xbox for likely release in 2021

– Tease for next-gen Fable game, but the game itself is exclusive to next-gen Xbox for likely release in 2021 Sea of Thieves – New content

– New content Battletoads – Gameplay and release date

– Gameplay and release date Project xCloud – Info dump

– Info dump Next-Gen Xbox – Baseline of specs

– Baseline of specs Third Party Games

Die Chance ist laut dem Leaker außerdem hoch, dass mit MechAssault ein neuer Mech-Titel, ein Teaser des nächsten Forza Motorsport, ein neues Capcom-Spiel (möglicherweise das Remake von Resident Evil 3 oder ein neues Dino Crisis) sowie weitere Spiele japanischer Studios gezeigt bzw. angekündigt werden.

Eine kleine Chance für eine Ankündigung gebe es in Bezug auf das nächste Spiel von Rare, ein Reboot von Perfect Dark und dem Erwerb weiterer Studios durch die Xbox Game Studios (namentlich IO Interactive, Asobo und Relic Entertainment). Wir halten euch über die Spekulationen natürlich auf dem Laufenden, absolute Gewissheit werden wir jedoch erst am 09. Juni im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Microsoft haben.