Eine der größten Überraschungen der E3 2017 war sicherlich die Ankündigung von Metroid Prime 4 für die Switch, doch seither müssen Fans wirklich sehr geduldig sein, was neue Infos zum Spiel betrifft. Ein Händler könnte nun aber womöglich den Release-Termin geleakt haben.

Seit der Ankündigung von Metroid Prime 4 hält sich Nintendo in Bezug auf die heiß ersehnte Fortsetzung eher bedeckt; auch ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt und so lechzen Fans des Erfolgs-Franchise natürlich nach frischen Informationen. Wenn schon von offizieller Seite bislang eher wenig zu erfahren ist, so kommt da womöglich ein Händler gerade recht.

Der tschechische Anbieter SuperGamer könnte nun nämlich das Release-Datum von Metroid Prime 4 vor der offiziellen Ankündigung geleakt haben. Der entsprechende Produkteintrag wurde nun mit dem 29. November 2019 als Erscheinungsdatum versehen. Dass es sich dabei um einen Platzhalter handelt, ist zwar nicht auszuschließen, allerdings auch insofern unwahrscheinlich, als dass hierfür zumeist der letzte Tag eines entsprechenden Monats gewählt wird.

Würde man einfach nur einen Release im Jahr 2019 vermuten, hätte man auch den 31. Dezember des Jahres wählen können. Dazu kommt außerdem die Tatsache, dass der 29. November ein Freitag ist - und Nintendo tendiert dazu, größere Spiele für die eigenen Plattformen an diesem Wochentag auf den Markt zu bringen, obwohl der Großteil der Spieleunternehmen neue Titel für gewöhnlich an einem Dienstag veröffentlicht.

Eine offizielle Bestätigung steht natürlich noch aus, zumal sich die Quelle des Händlers nicht verifizieren lässt. Es besteht aber immerhin Grund zur Hoffnung, dass das Spiel tatsächlich 2019 erscheint. Sollte dem so sein, dann dürfte Nintendo womöglich spätestens zur E3 2019 im Sommer Nägel mit Köpfen machen. Wir halten euch auf dem Laufenden!