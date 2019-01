Nintendo hat sich in einer offiziellen Stellungnahme zu Metroid Prime 4 geäußert. Und die Neuigkeiten sind für Fans leider schwer zu verkraften.

Shinya Takahashi, der Senior Managing Executive Officer von Nintendo hat sich in einer Videobotschaft an die Fans von Metroid Prime gewandt. Wer sich nun auf einen Trailer oder erste echte Infos über Metroid Prime 4 seit der E3 2017 gefreut hat, dem müssen wir leider einen heftigen Dämpfer verpassen.

In einem sehr ehrlichen und transparenten Statement wird über den Entwicklungsfortschritt gesprochen. Und der ist leider aktuell zum Erliegen gekommen. Durch die emotionalen Reaktionen sei Nintendo klar geworden, wie hoch die Erwartungen gegenüber der Fortsetzung ist. Nun die traurige Botschaft: Das Unternehmen ist zu der Erkenntnis gekommen, dass das aktuelle Produkt nicht den Ansprüchen entspricht, die Nintendo an einen Nachfolger stellt.

Takahashi stellt klar: "Wenn wir nicht mit der Qualität zufrieden sind, können wir es nicht an unsere Kunden geben, denn das Spiel wird den Erwartungen unserer Fans dann nicht gerecht. Vor diesem Hintergrund haben wir festgestellt, dass der derzeitige Entwicklungsstand nicht weit genug fortgeschritten ist, und mussten eine schwierige Entscheidung treffen." In der Folge wurde beschlossen, die gesamte Struktur von Metroid Prime 4 zu überprüfen und zu ändern. Eingestellt wird das Spiel glücklicherweise nicht, doch es gibt ein großes Aber:

Nintendo hat den Producer Kensuke Tanabe beauftrat, mit dem Studio zusammenzuarbeiten, das die ursprüngliche Metdroid-Prime-Reihe entwickelt hat, Retro Studios. In der Folge muss die Entwicklung ganz von vorne begonnen werden. Dort glaubt der Publisher die heiß erwartete Fortsetzung in den richtigen Händen. Das Studio, das für die Misere verantwortlich ist, hatte Nintendo seit der Ankündigung nicht genannt. Hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass Bandai Namco beauftragt wurde.

Nintendo sei die Entscheidung keineswegs leicht gefallen, aber es ist notwendig, die Veröffentlichung zu verschieben. Er Takahashi stellt schon jetzt klar, dass es von nun an ein weiter Weg ist und es lange dauern wird, bis es Neuigkeiten zur Entwicklung gibt. "Die Entwicklungszeit wird beträchtlich sein." Klingt ganz so, als sollten wir nun nicht vor 2022 mit Metroid Prime 4 rechnen. Dafür sollte das Spiel aber den Erwartungen gerecht werden, was, zumindest aktuell, ein schwacher Trost ist. Zum Abschluss verspricht der Senior Managing Executive Officer einen Titel, der auf Augenhöhe mit den Vorgängern ist.

Im Netz sind sich nahezu alle Fans bisher einig: Sie haben Respekt vor Nintendos Ehrlichkeit und freuen sich, dass Metroid nun wieder auf dem Tisch der Retro Studios liegt.