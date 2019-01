Es war der Schocker kurz vor dem Start ins Wochenende: Der Entwicklungsprozess von Metroid Prime 4 ist weit davon entfernt, zu einem Ende zu kommen, sondern muss quasi neu gestartet werden. Wie es dazu kommen konnte? Dazu gibt es nun neue Gerüchte im Netz. Es gibt aber auch positive Neuigkeiten für Fans des Franchise.

Unter der Leitung der Retro Studios, den Machern der ursprünglichen Metroid-Prime-Spiele, sollen die Arbeiten an Metroid Prime 4 neu beginnen, nachdem man bei Nintendo mit den bisherigen Ergebnissen wohl alles andere als zufrieden gewesen ist. Doch wie konnte es überhaupt erst soweit kommen? Dazu gibt es nun neue Gerüchte im Netz.

Via Twitter äußerte sich dabei unter anderem Imran Khan, immerhin Senior Editor beim sehr renommierten und gut informierten englischsprachigen Magazin Game Informer, ausführlicher. Entgegen der Aussagen noch vom November 2018, dass die Entwicklungsarbeiten gut vorangehen würden, zeichnet Khan ein anderes Bild.

Demnach habe Nintendo schon fast auf experimentelle Art und Weise versucht, den Entwicklungsprozess auf mehrere Studios rund um den Globus aufzusplitten. Einige Beteiligte sollen auch durchaus gut vorangekommen sein, andere dagegen sollen auf nicht näher benannte Probleme gestoßen sein. Um welche Studios es sich dabei im Einzelnen handeln soll, das offenbarte Khan nicht.

Dieser Zustand habe letztendlich dazu geführt, dass ein gewisses Chaos über die verschiedenen Studios hinweg ausgebrochen sei. Daraufhin habe Nintendo die Entscheidung getroffen, die Bemühungen um ein Metroid Prime 4 wieder unter einem Dach zu bündeln. An dieser Stelle kommen die Retro Studios ins Spiel, die Nintendo offenbar mit einer ersten Demo überzeugt hatten.

Zuletzt werkelten die Retro Studios an zwei Spielen der Reihe Donkey Kong Country. Eigentlich hieß es, dass das Entwicklerteam bereits ein neues Spiel in Arbeit habe, doch dieses sei laut Khan entweder schon weitestgehend fertig oder aber es wurde im Zuge dessen wohl eingestellt. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass die Retro Studios mit dem Team, das für die ursprünglichen Teile der Prime-Reihe verantwortlich zeichnete, nur noch bedingt etwas zu tun habe. Schließlich seien einige Schlüsselmitglieder des ursprünglichen Teams zu Armature Studio abgewandert.

Bei all dem Chaos rund um Metroid Prime 4, das nun doch deutlich länger auf sich warten lassen dürfte, gibt es aber auch ein positives Gerücht für Fans der Serie: Laut Khan sei eine Portierung der Metroid Prime Trilogy für die Switch schon lange fertig. Schon in absehbarer Zeit könnt ihr auf der aktuellen Nintendo-Konsole also womöglich nochmal in die drei früheren Teile der Erfolgsreihe eintauchen. Allerdings: Die Ankündigung sei ursprünglich schon bereits für letztes Jahr geplant gewesen, wobei die Game Awards 2018 hoch im Kurs standen. Kurzfristig habe man jedoch davon abgesehen und so gibt es nun Spekulationen, dass die Trilogie ebenfalls um ein Jahr verschoben worden ist. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen in jedem Fall auf dem Laufenden.