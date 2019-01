Eine ganze Woche an neuen Infos und Eindrücke rund um den kommenden Shooter Metro Exodus liegt hinter uns, und zum Abschluss präsentierten die Macher nun noch einen speziellen Bonus für Vorbesteller der Box-Version.

Das digitale Geschäft hat in den letzten Jahren immer weiter zugelegt und erfreut sich unter Spielern immer größerer Beliebtheit, schließlich erspart man sich auch den Gang zum Händler des Vertrauens oder die Bestellung in einem Online-Shop, auf dessen Lieferung man dann warten muss. Wer bei Metro Exodus dennoch zur klassischen Box-Version greift und diese nun vorbestellt, kann sich jedoch einen speziellen Bonus sichern.

So haben 4A Games und Deep Silver nun in einer Pressemeldung angekündigt, dass Frühentschlossene beim Kauf der Box-Variante des Shooters das große Panorama-Poster "Die Kreaturen von Metro Exodus" zusätzlich erhalten. Dieses zeigt die Vielfalt der Mutanten, denen die Besatzung der Aurora während ihrer Reise durch das postapokalyptische Russlang begegnen wird.

Das Poster wird in allen Erstauflagen von Metro Exodus enthalten sein - sowohl in der Standard- als auch in der Aurora-Limited-Edition. Wer bereits eine physische Kopie von Metro Exodus bei einem Händler vorbestellt hat, muss diese Bestellung nicht noch einmal ändern - das Poster wird automatisch hinzugefügt.

Die Aurora Limited Edition enthält neben der Vollversion im Steelbook auch ein 32-seitiges Artbook und den Expansion Pass zum Spiel. Auf der offiziellen Webseite www.metrothegame.com sind außerdem noch einige Exemplare der Spartan Collector's Edition samt Premium-Figur und Sammelpostkarten erhältlich.

Neben dem Poster für die Retail-Fassung gibt es für alle Versionen von Metro Exodus - also auch die digitalen - folgende Vorbesteller-Boni

Alle Xbox One Vorbestellungen, physisch oder digital, enthalten eine Kopie von Metro 2033 Redux – dem ersten Spiel der Metro-Saga, überarbeitet für Xbox One

Alle PlayStation 4 Vorbestellungen, physisch oder digital, enthalten ein dynamisches Theme, basierend auf dem Metro Exodus Winter-Artwork

Alle physischen PC-Vorbestellungen und Steam Vorbestellungen enthalten ein digitales Art Book und den Metro Exodus Soundtrack