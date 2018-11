Wer mehr haben möchte als die normale Version von Metro Exodus, freut sich über die Spartan Collector's Edition. Die spezielle Fassung enthält limitierte Goodies für eingefleischte Fans der Serie. Trotzdem fehlt etwas ...

Die Spartan Collector's Edition des kommenden Metro Exodus wurde von 4A Games und Deep Silver angekündigt. Diese enthält zwar einige Sammlerobjekte, jedoch nicht das Spiel. Wer Interesse daran hat, der kann sich die limitierten Gegenstände exklusiv über die offizielle Webseite von Metro Exodus sichern. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass Spiel direkt mitzubestellen. Die spezielle Edition kommt in der Form eines radioaktiven Fasses daher und enthält:

Premium Artyom Statue

Authentic Spartan Order Dog Tag

Artyom’s Erinnerungen - Sammelbare Postkarten

2x Spartan Order Aufnäher

Preislich liegt die Spartan Collector's Edition bei 149,99 US-Dollar. Wählt ihr beispielsweise noch die Aurora-Edition als Extra, dann landet ihr letztendlich bei 234,99 US-Dollar. In dieser Version erhaltet ihr neben dem Spiel zusätzlich noch den Expansion Pass, das Steelbook sowie ein Artbook. Die Veröffentlichung von Metro Exodus erfolgt am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.