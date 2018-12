So schlecht steht es um das Filmprojekt

Die Metro-Reihe hat mittlerweile ja schon mehrere Shooter-Teile hervorgebracht und nun sollte auch eine Verfilmung folgen. Allerdings ist es um diese jetzt schlecht bestellt.

Bereits im Jahr 2012 erwarb die Firma MGM die Rechte, um eine Filmumsetzung von "Metro 2033" herauszubringen, dem postapokalyptischen Buch von Autor Dmitry Glukhovsky, auf dem auch die verschiedenen First-Person-Shooter für PC und Konsolen basieren. Allein wird es diese Verfilmung nun bis auf Weiteres erst einmal nicht geben.

Wie auch das erste Videospiel hätte auch der Kinofilm der Handlung des ersten Buches folgen sollen. Der für das Skript zuständige Schreiberling F. Scott Frazier hätte dem Ganzen aber einen amerikanischen Touch verleihen sollen. Das Setting hätte man dabei nach Washington D.C. verlegt. Eine solche Umsetzung liegt nun jedoch auf Eis und die entsprechenden Rechte sind wieder beim Auto Glukhovsky selbst zurück.

Die Bestrebungen von MGM hätten nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt und daher seien die Rechte rückübertragen worden, so der Buchautor in einer Stellungnahme. Aktuell befinde man sich mit neuen Producern für eine entsprechende Adaption in Verhandlungen, aber ein solcher Prozess sei lang und schwierig, weshalb dieser noch länger anhalten könnte. Dennoch zeigt sich Glukhovsky weiter optimistisch, die Metro-Reihe auch auf die große Leinwand bringen zu können.

Eine wichtige Rolle bemisst ihr dabei auch dem für das kommende Jahr eingeplanten Shooter Metro Exodus bei. "Wir werden sehen, ob die Veröffentlichung von Metro Exodus die IP ein bisschen pushen kann und dann werden wir sehen, wie es funktioniert", so der Autor.

Die Amerikanisierung des ursprünglichen Stoffes aus Moskau hätte schlicht nicht funktioniert; viele Dinge der Reihe wären für Washington D.C. ungeeignet gewesen, beispielsweise Nazis oder Kommunisten.

Metro Exodus erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.