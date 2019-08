Metro Exodus machte im Vorfeld aufgrund der Exklusivität der PC-Fassung im Epic Games Store auf sich aufmerksam, avancierte dann aber zu einem durchaus gelungenen und erfolgreichen First-Person-Shooter. Daher soll es nun auch einen Nachfolger geben.

Fans von First-Person-Shootern dürfen sich freuen, denn nach dem Release von Metro Exodus im Februar dieses Jahres geht es mit der postapokalyptischen Reihe von Entwickler 4A Games nun abermals weiter. Zusammen mit Publisher Deep Silver wurde nun die Arbeit an einem Sequel bestätigt.

Die Fortsetzung der Shooter-Reihe befindet sich intern bereits in Arbeit. Worum es im neuen Serienableger gehen wird, ist noch nicht klar, allerdings wurde gegenüber Investoren nun offiziell bescheinigt, dass sich ein neuer Titel der Metro-Reihe in der Mache befindet.

Volition's new Saints Row game is "well into development" and 4A Games is indeed working on the next Metro game, Wingefors said during the investor presentation.