Seit Ende letzter Woche ist der neue Shooter Metro Exodus erhältlich und nach dem Shitstorm um den Exklusiv-Release via Epic Games Store auf dem PC war mit Spannung erwartet worden, wie sich der Titel verkauft. Jetzt liegen erste Zahlen vor!

Wie immer wurden nämlich zum Wochenauftakt die offiziellen Software-Verkaufscharts aus Großbritannien veröffentlicht und dabei hat Metro Exodus durchaus einen gelungenen Start hingelegt. Zwar reichte es nicht für Platz 1 im Ranking, gegenüber dem Vorgänger sehen die Zahlen bislang aber sehr gut aus.

Wie GamesIndustry.biz berichtet, hatte der Shitstorm aufgrund des exklusiven Release via Epic Games Store auf dem PC sowie der damit verbundene vermeintliche Boykott enttäuschter Steam-Zocker keinerlei bemerkenswerte Auswirkungen auf die Verkäufe. Metro Exodus habe sich nach ersten Erhebungen demnach fast 50 Prozent häufiger verkauft als noch der der Vorgänger Metro: Last Light im gleichen Release-Zeitraum.

4A Games dürfte damit also durchaus zufrieden sein, selbst wenn es nicht für die Top-Platzierung auf der Insel gereicht hat. Diese hat sich das ebenfalls neue Far Cry: New Dawn aus dem Hause Ubisoft gesichert. Die Entscheidung zwischen beiden Shootern war jedoch denkbar knapp, denn zwischen diesen liegen nur rund 2.000 mehr verkaufte Exemplare.

Ubisoft dürfte übrigens mit dem Start von Far Cry: New Dawn wohl etwas weniger zufrieden sein, denn die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr, als Far Cry 5 erschien, um 86,5 Prozent gesunken.

Die aktuellen britischen Platzierungen der Vollständigkeit halber im Überblick:

Far Cry New Dawn Metro Exodus Red Dead Redemption 2 Jump Force FIFA 19 Resident Evil 2 New Super Mario Bros U Deluxe Kingdom Hearts 3 Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Black Ops 4