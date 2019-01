Erst Ende letzten Jahres hat Epic Games seinen hauseigenen Store für PC-Spiele gestartet und möchte diesen als echte Konkurrenz zu Steam etablieren. Das scheint zu glücken, denn mit Metro Exodus sagt nun ein weiterer Top-Titel Adios zu Steam.

Auf Basis des Erfolges von Fortnite möchte Epic Games das eigene Geschäft weiter ausbauen und hat Ende letzten Jahres den Epic Games Store gestartet. Spieler möchte man durch regelmäßig kostenlose Spiele anlocken, Entwickler hingegen durch eine deutlich geringere Umsatzbeteiligung bzw. Provision als beispielsweise beim Platzhirsch Steam fällig wird. Das Modell scheint zu fruchten, denn immer mehr (namhafte) Titel sind für den PC künftig exklusiv bei Epic Games zu haben.

Nachdem zuvor entsprechende Exklusivitäts-Deals in Bezug auf The Walking Dead: The Final Season (für Neukäufe) sowie Tom Clancy's The Division 2 bekannt wurden, springt nun mit Metro Exodus der nächste potentielle Blockbuster auf den Zug auf. Per Pressemeldung wurde bekannt, dass Epic Games und Deep Silver eine entsprechende Partnerschaft abgeschlossen haben. Im Zuge dessen wird die digitale PC-Fassung des neuen Shooters ab dem 15. Februar 2019 ausschließlich im Epic Games Store - und damit eben nicht mehr via Steam - zu haben sein.

Im Epic Games Store kann ab sofort die Standard Edition sowie die Gold Edition vorbestellt werden. Alle Vorbestellungen beinhalten den Original-Soundtrack sowie das digitale Artbook "Die Welt von Metro". Außerdem sollen zusätzlich auch die beiden Vorgänger Metro 2033 und Metro: Last Light zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr über den Epic Games Store verfügbar werden.

Dr. Klemens Kundratitz, CEO von Deep Silver, rückt die deutlich geringere Umsatzbeteiligung von Epic Games in den Fokus der neuen Partnerschaft: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Epic, um die digitale PC-Fassung von Metro Exodus auf den Markt zu bringen. Die großzügigen Umsatzbedingungen von Epic sind ein Game Changer, der es den Publishern erlaubt, mehr in die Herstellung von Inhalten zu investieren oder Einsparungen an die Spieler weiterzugeben. Durch die Zusammenarbeit mit Epic sind wir in der Lage, zum Vorteil unserer Metro-Fans mehr in die Zukunft von Metro und die laufende Partnerschaft mit dem Entwickler der Serie, 4A Games, zu investieren."

Metro Exodus erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.