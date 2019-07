Auf der E3 2018 hatte From Software das Comeback von Metal Wolf Chaos offiziell bestätigt; das Spiel soll es so auch endlich in den Westen schaffen - und jetzt gibt es hierfür endlich einen Release-Termin.

So haben From Software, General Arcade und Devolver Digital heute gemeinschaftlich den Release-Termin für Metal Wolf Chaos XD bekannt gegeben. Interessierte dürfen den Klassiker der Dark-Souls-Macher in neuem Gewand demnach ab dem 06. August 2019 auf Xbox One, PS4 und PC zocken. Die neue Spielversion lässt sich für 20,99 Euro vorbestellen und bringt für Frühentschlossene außerdem auch einen Mech-Suit-Skin mit sich.

Worum geht's? Das Land befindet sich in Gefahr, während Präsident Michael Wilson die Nation gegen eine umfassende Rebellion unter der Führung von Vizepräsident Richard Hawk und den von ihm befehligten mechanisierten Legionen verteidigt. Für den 47. Präsident der Vereinigten Staaten ist es die geschworene Pflicht, das Land mit allen notwendigen Mitteln zurückzuholen und diesen ungerechten Staatsstreich zu beenden!

Ihr kämpft mit einem fortschrittlichen Mech für den Präsidenten oder den Vizepräsidenten und dürft dabei ikonische amerikanische Landschaften wie die Brooklyn Bridge, den Grand Canyon oder die Stufen des Weißen Hauses aufsuchen.

Das Original war von From Software bereits im Dezember 2004 veröffentlicht worden, jedoch nur in Japan und ausschließlich für die erste Xbox. Die Neuauflage, die mit verbesserter Optik, verfeinerter Steuerung und Gameplay, einem neuen Speichersystem, 4K-Auflösung und 16:9-Unterstützung aufwarten kann, ist damit die erste Veröffentlichung des Spiels im Westen.