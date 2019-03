Viele Spielemarken kommen mittlerweile auch auf die große Kinoleinwand und als eines der nächsten Projekte steht insoweit Metal Gear Solid auf dem Plan. Jetzt hat sich ein prominenter, aus Star Wars bekannter Schauspieler für die Rolle des Solid Snake positioniert - und könnte gute Karten haben.

Weit sind die Arbeiten am Kinofilm zu Metal Gear Solid gegenwärtig noch nicht gediehen, schließlich ist noch nicht einmal der Cast vervollständigt. Allerdings nimmt die ganze Sache nun offenbar Fahrt auf.

Fernab des Projekts veranstaltete IGN zuletzt einen Roundtable, in dem es um den neuen Netflix-Streifen "Triple Frontier" ging. Bei Gastgeber Max Scoville waren dabei die zahlreichen Stars des Actionfilms zugegen, darunter Ben Affleck, der aus "Game of Thrones" bekannte Pedro Pascal, Garret Hedlung, Charlie Hunnam und auch Oscar Isaac.

Isaac ist vor allen Dingen für seine Rolle als Poe Dameron aus den neueren Star-Wars-Filmen bekannt und äußerte sich sehr interessant zur Rückfrage von Scoville, für welche Filmumsetzung eines Videospiels sich die einzelnen Schauspieler interessieren würde. "Metal Gear Solid, das ist es. Ich werfe meinen Hut dafür in die Runde", so Isaac, der sich damit für die Hauptrolle des Solid Snake im Streifen positioniert.

Eine Reaktion ließ nicht lange auf sich warten, denn Film-Regisseur Jordan Vogt-Roberts ("Kong: Skull Island"), der diese Rolle auch in Bezug auf das Metal-Gear-Movie übernehmen wird, öffnet Isaac dafür sogar die Tür. Zwar habe der Prozess, den Cast zu vervollständigen, noch nicht begonnen, jedoch betont er: "Der Ball liegt in Oscars Spielfeld."

Scheint also fast so, als hätte der Star-Wars-Star tatsächlich gute Karten für den Posten des Solid Snake im Film. Passenderweise gibt es sogar ein erstes Artwork in Form eines Filmplakats, wie Isaac in dieser Rolle aussehen könnte. Dieses entstand schon im August 2018 via BossLogic, denn Vogt-Roberts hatte Isaac offenbar auch schon länger hierfür im Hinterkopf. Wir halten euch auf dem Laufenden.