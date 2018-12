Eine der größten und wichtigsten Spielereihen aus dem Hause Konami ist sicherlich Metal Gear Solid. Rund um das Franchise hat das Studio nun in Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen eine coole neuartige Umsetzung angekündigt.

Seit dem Ausscheiden von Hideo Kojima und dem vorherigen Release von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ist es zuletzt eher ruhig um die erfolgreiche Stealth-Actionreihe mit Protagonist Solid Snake geworden. Jetzt aber hat Konami jedoch eine neue Umsetzung angekündigt - allerdings nicht im Videospielbereich.

Wer sich mal fernab der Glotze mit Metal Gear Solid beschäftigen möchte, der wird künftig zu einer Brettspiel-Umsetzung greifen können, die nun in Kooperation mit IDW Games entsteht. "Metal Gear Solid: The Board Game" soll das ikonische Franchise samt Miniaturfiguren auf den heimischen Wohn- oder Esstisch bringen. Als Grundlage für das Brettspiel dient dabei das allererste Metal Gear Solid für die PSone.

Laut IDW wird es sich um ein "vollständig kooperatives" Spielvergnügen handeln. Teilnehmer an einer Brettspiel-Partie übernehmen die Rollen von Solid Snake, Meryl Silverburgh, Dr. Hal "Otacon" Emmerich und Gray Fox. Jeder Charakter wird einzigartige Fertigkeiten zu bieten haben, die sich beim Erfüllen diverser Ziele in verschiedenen Kampagnen-Szenarios als nützlich erweisen werden.

Ansonsten werden als weitere Features ein "hochgradig dynamisches KI-System und Sandbox-Gameplay" angeführt. Die einzelnen Missionen sollen sich verschiedenartig angehen lassen, so dass sich diese immer wieder unterscheiden und anders spielen werden. Einen spezifischen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht, es soll aber definitiv im kommenden Jahr 2019 mit der Veröffentlichung klappen. Eine Demo des Brettspiels soll es auch auf der E3 2019 zu sehen geben.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - The Definitive Experience Launch Trailer Metal Gear Solid V: The Phantom Pain gibt es nun auch als Edition inklusive aller Inhalte.

For a closer look at Metal Gear Solid: The Board Game, you can check out the box cover below: