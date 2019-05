Bestätigt: Neues Spiel für Switch in Arbeit!

Nach dem Release von Detective Pikachu aka Meisterdetektiv Pikachu im vergangenen Jahr auf dem 3DS, geht die Reise des Kult-Charakters der Pokémon-Reihe weiter. Nintendo bringt einen weiteren Teil auf die Switch.

Im Rahmen einer Pressekonferenz im japanischen Tokio hat Tsunekazu Ishihara, President und CEO von The Pokémon Company, bestätigt, dass die Abenteuer von Meisterdetektiv Pikachu nach dem letztjährigen 3DS-Titel weiter gehen werden. Ein Nachfolger wurde für die Hybrid-Konsole Switch nun offiziell bestätigt.

Ishihara äußerte sich diesbezüglich aber zunächst nur sehr vage, was das Switch-Sequel zum 3DS-Titel, der ursprünglich 2016 in Japan erschien, betrifft. Fest steht bislang lediglich, dass der neue Teil in irgendeiner Form den Abschluss der Handlung des ersten Spiels herbeiführen wird.

Wer den 3DS-Titel gezockt hat, der weiß, dass dieser mit einem Cliffhanger endete. Ob das neue Switch-Spiel nun ein direktes Sequel oder eher eine erweiterte Portierung des Originals mit zusätzlichen Inhalten sein wird, ist gegenwärtig nicht klar. Selbst der offizielle Twitter-Account spricht diesbezüglich noch von einem "Mysterium". Vielleicht hält die diesjährige E3 und die zu erwartende Direct-Konferenz von Nintendo erste Details bereit.

Das Spiel ist die Basis für den erst unlängst veröffentlichten Film gleichen Namens. Im Spin-Off zur Pokémon-Franchise geht es um die Abenteuer von Tim Goodman und seinem Pikachu-Sidekick, die allerhand Mysterien gemeinsam lösen, darunter auch solche um Tims vermissten Vater.