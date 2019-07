Viele Videospielmarken wurden mittlerweile auch verfilmt und waren im Kino zu sehen. Als eine der gelungeneren Umsetzungen gilt dabei "Meisterdetektiv Pikachu" - und eben jener Streifen hat jetzt einen Meilenstein erreicht.

Die Pokémon-Verfilmung "Meisterdetektiv Pikachu" hat nicht nur recht gute Kritiken eingefahren, sondern ist jetzt offiziell auch die erfolgreichste Videospiel-Verfilmung aller Zeiten. Seit dem Kinostart im Mai dieses Jahres hat der Film mittlerweile über 436 Millionen Dollar eingespielt.

In vielen Ländern wird der Film immer noch in den Kinos gezeigt und sorgt damit für weitere Umsätze. Noch am letzten Wochenende kamen weltweit aktuell wieder über 7 Millionen Dollar Umsatz dazu - und zwar nur aus Neuseeland, Norwegen, Portugal und Slowenien.

Am Eröffnungswochenende hatte "Meisterdetektiv Pikachu" weltweit rund 161 Millionen Dollar eingespielt. Damit war der Film bereits die Videospielverfilmung mit dem besten Eröffnungswochenende. Jetzt hat der Streifen auch insgesamt unter den Videospielstreifen die Nase vorn. Bislang hatte Platz 1 "Warcraft" inne, das bei 433 Millionen Dollar liegt. "Rampage" brachte es 2018 auf 428 Millionen Dollar, "The Angry Birds Movie" spielte 352 Millionen Dollar in den Kinos ein.

In Anbetracht des Erfolges ist es auch nicht verwunderlich, dass mittlerweile ein Sequel bereits in Arbeit sein soll. Offizielle Details diesbezüglich gibt es bisher aber noch nicht.