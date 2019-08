Nachdem ein erster Trailer zuvor bereits im Netz gelandet war, hat Capcom nun auf den Leak reagiert und die Mega Man Zero / ZX Legacy Collection offiziell angekündigt. Wir verraten euch, was euch wann erwartet.

Capcom setzt weiter auf das erfolgreiche Mega-Man-Franchise und hat nun das Comeback weiterer Klassiker im Rahmen einer Spielesammlung offiziell angekündigt. Diese war zuvor anhand eines Trailers ins Netz geleakt, ehe wenig später die Bestätigung folgte.

Die neue Mega Man Zero / ZX Legacy Collection wird ab dem 21. Januar 2020 in digitaler Form erhältlich sein und soll für PC (via Steam), Xbox One, PS4 und Switch veröffentlicht werden. Der Preis soll bei 29,99 Euro liegen.

Was bekommt ihr für dieses Geld? Mit von der Partie sind alle vier Spiele der Reihe Mega Man Zero sowie Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent - insgesamt also sechs Klassiker der bekannten arcadelastigen Jump'n'Run-Reihe.

In allen Titel sind die herausfordernden Bosskämpfe wieder mit dabei, ebenso das schnelle Plattform-Gameplay und die präzisen Kämpfe. Erstmals kommen diese von den Handheld-Displays der Originalfassungen auf große Bildschirme. Wer möchte, kann in der originalen Sprite-Optik zocken, ihr könnt aber auch die neuen HD-Filter für eine zeitgemäßere Optik wählen.

Für Neulinge wird es außerdem einen optionalen Casual-Scenario-Modus geben, welcher den Schwierigkeitsgrad der traditionell schwierigen Mega-Man-Ableger dieser Reihen absenkt. Mit dem Save-Assist-System lassen sich mitten in einer Mission Speicherpunkte erstellen.