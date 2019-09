Capcom arbeitet bereits an einer Fortsetzung der Mega-Man-Reihe. Es soll sich aber nicht zwangsläufig um Mega Man 12 handeln. Was könnte uns sonst erwarten?

Während Capcom derzeit sein gesamtes Mega-Man-Erbe in gesammelter Form neu veröffentlicht und auch schon eine Legacy Collection zu Mega Man Zero / ZX angegekündigt wurde, wird auch an die Zukunft der Reihe gedacht. Da das im letzten Jahr veröffentlichte Mega Man 11 gut wegkam, ist das Interesse seitens Entwickler an der Marke offenbar wieder neu entfacht.

Der Produzent der Reihe, Kazuhiro Tsuchiya bestätigte gegenüber 4Gamer, dass sich der nächste Mega-Man-Teil bereits in Arbeit befindet. Von Mega Man 12 wird aber nicht im Speziellen gesprochen, die Reise des Blauen Bombers könnte theoretisch auch eine andere Richtung einschlagen. "Es gibt eine ganze Reihe von Titeln, an denen ich gerne arbeiten würde, aber um die Wahrheit zu sagen wurde bereits entschieden, welches Spiel als nächstes entwickelt wird. Genaue Details behalte ich aktuell lieber für mich. Wartet also bitte auf eine Ankündigung.", heißt es.

Ergänzend dazu ist erwähnenswert, dass Tsuchiya auf eine Frage zu Mega Man X: Command Mission (PS2 / GameCube) klargestellt hat, dass es sich für ihn um kein Spin-off handle. Seiner Auffassung nach gebe es keine Spin-offs in der Mega-Man-Reihe, jede Saga sei ihre eigene Haupteihe. "Spricht man von Mega Man, wird es immer Menschen geben, die an 'X' denken, während anderen zuerst 'EXE' einfällt. Ich denke, das ist der Grund, weshalb sich die Auffassung darüber, was Mega Man ist, von Generation zu Generation unterscheidet.", erklärt Tsuchiya. Daher wolle er keine dieser Reihen eine Zukunft verwehren.