Wer noch auf der Suche nach einem preiswerten Gaming-PC ist, sollte im Dezember die Niederlassungen von Aldi Süd im Auge behalten. Medion bietet dann und dort nämlich einen PC für unter 1.000 Euro an.

Bei besagtem Medion-PC handelt es sich um den Erazer P66020, der ab dem 6. Dezember für 999 Euro zu haben sein wird. Der PC ist mit einem Intel Core i5-8400 mit einer Taktrate von 2,8 GHz bestückt, der dank Intel Turbo Boost 2.0 bis auf 4,0 GHz übertaktet werden kann. Für die Grafik ist eine NVIDIA GeForce GTX 1070 mit 8 GB zuständig, sodass eure Spiele auch bei Auflösungen bis 1440p flüssig laufen sollten.

Zur weiteren Ausstattung gehören 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher sowie eine 256 GB große PCIe-SSD und eine 1 TB große Festplatte als Datenspeicher. Verpackt ist all das in ein kompaktes, mattschwarzes Micro-ATC-Gehäuse mit RGB-LED-Elementen an der Front. Mit dabei ist auch ein Kopfhörerhalte sowie ein Tragegriff. Windows 10 Home ist als vorinstalliertes Betriebssystem ebenso mit an Bord wie Maus und Tastatur.

Technische Ausstattung und Daten des Medion Erazer P66020:

Intel Core i5-8400 Prozessor (2,8 GHz, bis zu 4,0 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Smart Cache)

NVIDIA GeForce GTX 1070 Grafik mit 8 GB GDDR5 Grafikspeicher sowie digitalem HDMI-Audio-/Video-Ausgang, DVI-D Anschluss & 3 x DisplayPort

8 GB DDR4 Arbeitsspeicher

1 TB Festplatte

256 GB PCIe SSD

Hot-Swap Festplattenwechselrahmen

Multistandard-DVD-/CD-Brenner

Wireless LAN IEEE 802.11ac-Standard-Technologie mit integrierter Bluetooth 5.0 Funktion

Netzwerk Controller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s)

Kartenleser für SD-/MS-/MMC-Speicherkarten

Beleuchtetes RGB Gehäuse

Tragegriff an der Oberseite und Halterung für Gaming Headsets

6-Kanal High-Definition-Audio

Anschlüsse: