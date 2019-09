Nach vielen Jahren erhält MediEvil im kommenden Monat Oktober eine Neuauflage auf der PS4 spendiert. Diese werdet ihr womöglich auch schon im Vorfeld selbst einmal ausprobieren können.

Der Kult-Titel MediEvil wurde von Sony überarbeitet und erscheint als aufgebohrte Spielfassung am 25. Oktober 2019 exklusiv für die PlayStation 4. Allerdings werdet ihr euch wohl gar nicht erst bis dahin gedulden müssen, um selbst Hand anlegen zu dürfen. Zumindest wenn ihr einem neuen Leak Glauben schenken wollt.

Sony bereitet nämlich ganz offensichtlich die Veröffentlichung einer spielbaren Demo vor. Ein entsprechender Eintrag erschien nun wohl versehentlich kurzzeitig im japanischen PlayStation Store. Dieser wurde zwischenzeitlich schnell wieder entfernt, aber ihr wisst ja: Das Netz vergisst nichts!

Und so wurde via Reddit ein entsprechender Screenshot präsentiert, der auch bestätigt, dass der Demo-Download wohl 11,6 GB schwer sein wird. Enthalten sein sollen die beiden Level "Dan's Crypt" sowie "The Graveyard".

Gut möglich, dass Sony die im Hintergrund offenbar bereits vorbereitete Demo am heutigen Abend im Rahmen der neuen Ausgabe von "State of Play" ab 22:00 Uhr ankündigen und womöglich auch starten wird. Von der Übertragung erhoffen wir uns auch neue Infos und vielleicht einen Release-Termin von The Last of Us: Part II.