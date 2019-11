Das 2017 veröffentlichte Mass Effect: Andromeda konnte weder die Erwartungen der Fans noch die von BioWare selbst erfüllen. Seither lag das Sci-Fi-Franchise auf Eis - doch jetzt tut sich wieder etwas!

Mass Effect: Andromeda konnte weder sonderlich gute Kritiken verbuchen noch größere Verkaufserfolge erzielen. Das Spiel blieb schlicht hinter den Erwartungen aller Beteiligten zurück, weshalb BioWare das bis dato so erfolgreiche Franchise erst einmal auf Eis legte. Anhänger dürfen sich nun aber offenbar Hoffnungen auf eine Fortsetzung machen.

Zwar betonte BioWare stets, dass man sich keineswegs komplett von Mass Effect verabschieden wolle, allerdings wussten wir auch nicht so recht, wann es denn nun mit der Marke weiter gehen soll. Laut einem neuen Bericht von Kotaku sollen die Arbeiten am nächsten Serienteil zwischenzeitlich aber begonnen.

Der Artikel dreht sich eigentlich um das ebenfalls eher gefloppte Anthem, das komplett überarbeitet werden und quasi als Anthem 2.0 neu durchstarten soll. In diesem Bericht heißt es außerdem, dass ein neues Mass Effect bei BioWare in der Niederlassung in Edmonton in Arbeit sei. Das Spiel entstehe unter der Leitung von Producer Mike Gamble und befinde sich in einem "sehr frühen Entwicklungsstadium".

General Manager Casey Hudson hatte am N7 Day unlängst einige Konzeptbilder aus der Franchise veröffentlicht. Dabei betonte er, dass das Material Ideen zeigen würde, die bis dato noch nicht zum Leben erweckt worden seien. Insoweit war das vielleicht schon als Hinweis auf die nun in Arbeit befindliche Fortsetzung der Sci-Fi-Serie zu verstehen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!