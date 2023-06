Einer der größten PlayStation-Hits in diesem Jahr soll Marvel's Spider-Man 2 werden. Der neue Actiontitel von Insomniac will dann auch mit einer großen Spielwelt punkten. Wie groß diese konkret ausfällt, dazu haben sich die Entwickler nun etwas ausführlicher geäußert.

Zuletzt war Marvel's Spider-Man 2 auf dem PlayStation Showcase ja erstmals mit ausführlicherem Gameplay zu sehen, einen Release-Termin über die pauschale Angabe Herbst 2023 hinaus gibt es aber zunächst weiter nicht. Wenn es soweit ist, dann will das Action-Sequel indes auch durch eine große Spielwelt punkten, die deutlich größer ausfallen wird als noch im Vorgänger.

In einem Interview mit der japanischen Famitsu hat sich nun Creative Director Bryan Intihar ausführlicher zum Spiel geäußert und ist auch auf dieses Thema eingegangen. Marvel's Spider-Man 2 soll demnach einer der größten Open-World-Titel am Markt werden, der in Sachen Größe der Spielwelt den ersten Teil deutlich in die Schranken weisen soll.

Laut Intihar werden im neuen Spiel Queens und Brooklyn als spielbare Stadtteile in New York hinzugefügt. Diese neuen Gegenden sollen die Spielwelt gegenüber dem Vorgänger dann insgesamt in etwa verdoppeln, da ja auch Manhattan weiterhin spielbar und erkundbar sein wird.

Insomniac Games setzt in Sachen Spielwelt also erneut einen drauf, nachdem bereits das erste Spider-Man für das Studio einen signifikanten Schritt diesbezüglich darstellte. Vergleicht man diesen Teil nämlich mit dem vorherigen Insomniac-Spiel Sunset Overdrive, so verfügte dieser bereits über eine sechs Mal größere Map.

Die neuen Gegenden sollen gegenüber dem bisherigen Manhattan auch durchaus eine andere Spielerfahrung abliefern, schließlich gibt es in Brooklyn und Queens deutlich weniger Hochhäuser als in Manhattan - und das vermittelt eben nicht nur ein anderes Feeling, sondern eben auch einen spürbar anderen Spielablauf.

Marvel's Spider-Man 2 ist für den Herbst 2023 auf PlayStation 5 eingeplant.