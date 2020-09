Die Avengers stehen bereit, um die Welt zu retten. Doch was für ein Spiel steckt eigentlich dahinter? Was müsst ihr tun? Welche Figuren gibt es? Diese und weitere Fragen klären wir in unserem Special.

Wann kommt der Test?

Wir haben das Muster zu Marvel‘s Avengers am Mittwoch erhalten und spielen seitdem fleißig. Den ersten Teil des Test-Tagebuchs bekommt ihr darum Anfang nächster Woche. Darin widmen wir uns zunächst der Kampagne, die ähnlich wie in Destiny und The Division als Einführung in die Abläufe und Spielmechaniken dient. Danach kommt dann das Endgame an die Reihe.