So wirklich wussten wir bisher nicht, woran wir bei Marvel‘s Avengers sind. Die letzte Präsentation zum Spiel fand vor einem Jahr auf der Gamescom statt. Dort hielten sich die Entwickler von Crystal Dynamics in Sachen Details aber ziemlich zurück. Knapp zwei Monate vor dem Release ist es nun höchste Zeit, etwas mehr über das Spiel zu verraten.

Am vergangenen Mittwochabend feuerte man darum Infos und Spielszenen raus, dass es sich gewaschen hatte. Es wirkte so, als hätte Square Enix alles, was in den vergangenen Monaten versäumt wurde, in 25 Minuten unterbringen wollen. Im Wesentlichen drehte sich die Präsentation um die drei Punkte Story, Missionen und Personalisierung. Diese Reihenfolge behalten wir bei und beginnen darum mit der eigentlichen Geschichte von Marvel‘s Avengers. Laut den Entwicklern soll sie ganz neu und extra für das Spiel geschrieben worden sein.

Am sogenannten A-Day findet eine große Feier statt, bei der die Avengers ihr neues Hauptquartier in San Francisco einweihen wollen. Doch plötzlich greifen feindliche Soldaten unter der Führung des Taskmaster an. Captain America, Thor, Iron Man, Hulk und Black Widow stürzen sich natürlich gleich in den Kampf. Diesen Auftakt konnten wir auf der vergangenen Gamescom selbst erleben. Dabei wurde jeder der fünf Helden in einem kurzen spielbaren Abschnitt vorgestellt, der genau auf seine Kräfte und Fähigkeiten zugeschnitten war.

Bye, bye, Avengers

Doch trotz aller Bemühungen scheitert die Rettungsaktion: Der Helicarrier der Avengers, angetrieben von einer neuartigen Energiequelle, stürzt ab. Daraufhin werden weite Teile der Stadt zerstört und verstrahlt. Für diese Katastrophe macht man die Avengers verantwortlich, die sich daraufhin zerstritten und schuldbewusst auflösen. Captain America wird sogar für tot erklärt.

Fünf Jahre später ist die Stadt an der Westküste wieder aufgebaut. Sie wird nun von der Organisation AIM kontrolliert, die für die Sicherheit der Bürger garantiert. Deren Anführer, Superschurke MODOK, ist allerdings alles andere als ein Heilsbringer. Er plant vielmehr, alle Menschen mit besonderen Kräften, die sogenannten Inhumans, vollständig zu vernichten. Dabei ist ihm jedes Mittel recht.

Marvel's Avengers - MODOK-Bedrohung Trailer Der Story-Trailer zu Marvel's Avengers stellt MODOK vor, den Anführer der Organisation AIM und großen Gegenspieler der Avengers.

Die junge Frau Kamala Khan kommt diesen Machenschaften auf die Schliche und beschließt, die Avengers wieder zu vereinen. Dabei helfen ihr die eigenen, jüngst entdeckten Kräfte: Sie kann ihren Körper extrem verformen, um beispielsweise mit langen Armen und riesigen Fäusten anzugreifen. Wer Mister Fantastic kennt, der weiß, was gemeint ist.

Wie genau die Zusammenführung der Gruppe stattfindet, wurde noch nicht verraten. Klar ist nur, dass ihr die verschiedenen Charaktere zunächst im Rahmen von sogenannten Helden-Missionen spielen werdet. Das wurde am Beispiel Thor gezeigt: Er kämpft auf dem Helicarrier Chimera gegen eine ganze Schar von AIM-Robotern. An seiner Seite sind zwar auch Hulk und Iron Man zu sehen, diese werden jedoch von der KI kontrolliert. Laut Crystal Dynamics können die Helden-Missionen ausschließlich allein bestritten werden. Sie sollen mehr über die einzelnen Figuren verraten und die Story des Spiels vorantreiben.

Einmal ein Avenger ...

Nach einer kurzen Zwischensequenz geht die Action los. Leichte und schwere Attacken sind je einem Knopf zugeordnet und verbinden sich zu flexiblen Combos. Signature Moves werden durch längeres Drücken eines Buttons ausgelöst: Im Fall von Thor sind das heftige Schläge mit Hammer Mjölnir und mächtige Blitze. Dazu kann er jederzeit fliegen und aus der Luft angreifen. Außerdem verfügen Thor und auch die anderen Avengers über drei individuelle Helden-Moves: Assault und Ultimate entfachen besonders starke Angriffe, während Support dem Team gewisse Boni auf Angriff und Verteidigung verleiht.

Marvel's Avengers - Einmal ein Avenger Gameplay Trailer Die Mission "Einmal ein Avenger" aus Marvel's Avengers zeigt rund sieben Minuten Singleplayer-Gameplay mit Thor, dem Donnergott.

Optisch sieht das Gezeigte recht schick aus. Thors Bewegungen und Angriffe sind schön anzusehen und wuchtig inszeniert, ebenso wirken die Übergänge zwischen Nah- und Fernkampf flüssig. Jede Menge Lichteffekte, herumfliegende Teile und attackierende Gegner lassen die Action sehr dynamisch, bisweilen aber auch leicht hektisch wirken. Dennoch macht die gezeigte Mission Lust auf die anderen Helden.

Laut Crystal Dynamics soll sich jeder Charakter anders spielen. Das liegt nicht nur an ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, sondern auch an den freischaltbaren Skills und Ausrüstungsteilen. Marvel‘s Avengers setzt auf ein RPG-System, mit dem ihr jeden Charakter vielfältig anpassen könnt. Mit erspielten Skill Points werden neue Moves und Kräfte aktiviert. Ebenso stehen zahlreiche Ausrüstungsteile zur Verfügung, die sowohl in den Missionen erhalten als auch bei Händlern gekauft werden können.

Ein Held, wie er dir gefällt

Das System erinnert dabei sehr an Destiny und The Division: Die Ausrüstung ist in verschiedene Farben unterteilt, die jeweils eine bestimmte Wertigkeit haben. Sie geben eurer Heldin oder eurem Helden bestimmte Boni, beispielsweise mehr Rüstung, Energie oder Schaden bei bestimmten Angriffen. Die Waffen von Captain America, Thor, Iron Man und Black Widow lassen sich ebenfalls verstärken und mit besonderen Effekten versehen. Mit gesammelten Ressourcen werden Rüstungsteile zusätzlich verbessert.

Dazu kommen jede Menge Kostüme aus der über 80-jährigen Marvel-Geschichte, die ihr den Recken überstreifen könnt. Einige davon lassen sich in Missionen oder über Herausforderungen freispielen. Andere wiederum stehen im Shop gegen reale Euros zum Kauf bereit. Die Preise dafür wurden noch nicht genannt. Die Kostüme sollen jedoch keinerlei spielerische Auswirkungen haben, sondern rein kosmetischer Natur sein.

Gemeinsam ins Kriegsgebiet

Kommen wir zum Mehrspieler-Part, den sogenannten Warzones. Sie sind ganz auf kooperatives Spielen ausgelegt. Hier kann man allein mit KI-Unterstützung loslegen oder drei weitere Spieler um sich versammeln. Das können Leute aus der Freundesliste oder zufällige Online-Mitspieler sein. Dabei hat jeder die freie Wahl aus seinen bereits freigeschalteten Figuren, so dass auch dreimal Iron Man in die Schlacht fliegen könnte. Zudem stehen verschiedene Schwierigkeitsgrade offen, die das Level der Gegner und auch die möglichen Belohnungen festlegen.

Gemeinsam entwickeln sich neue spielerische Möglichkeiten. Die oben genannten Support-Aktionen gehören ebenso dazu wie Team-Finisher: Wurde die Betäubungsanzeige eines Gegners gefüllt, können zwei Helden ihm zusammen den Rest geben. Auf diese Weise werden dicke Brocken schneller erledigt. Bei den Warzones soll es sich um große und offene Spielgebiete handeln, in denen unter anderem Nebenmissionen, wertvolle Gegenstände und Bosse warten.

Nach getaner Arbeit führt der Weg zurück zum Stützpunkt Chimera. Der Helicarrier ist anfangs noch mehr Wrack als fliegende Festung. Nach und nach kann die Basis jedoch ausgebaut und verbessert werden. Hier ist auch die Resistance ansässig, eine Widerstandsgruppe, die zusammen mit den Avengers gegen AIM kämpft. Ebenfalls an Bord sind bekannte Gesichter aus dem Marvel-Universum, beispielsweise Maria Hill, Dum Dum Dugan oder Hank Pym. Einige führen Fraktionen an, von denen die Avengers besondere Missionen annehmen können, die wiederum spezielle Belohnungen versprechen.

Marvel's Avengers - Koop-Warzones Trailer Marvel's Avengers bietet spezielle Koop-Missionen, die sogenannten Warzones. Im Trailer werden diese näher vorgestellt.

Nach dem Release soll Marvel‘s Avengers regelmäßig mit kostenlosen Helden, Regionen und Storys erweitert werden. In den kommenden Wochen wird Crystal Dynamics den ersten neuen Helden vorstellen und mehr über die bevorstehende Beta verraten. Der Release erfolgt am 4. September für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC sowie Google Stadia.

Das Spiel erscheint später auch für die PS5 und Xbox Series X. Dafür bietet Square Enix ein kostenloses Upgrade an: Besitzer der PS4-Version laden kostenlos die verbesserte PS5-Fassung herunter und übernehmen ihren bisherigen Spielstand. Gleiches gilt für den Wechsel von der Xbox One auf die Xbox Series X. Überdies wird Cross-Gen-Play unterstützt, so dass PS4- und PS5-Spieler ebenso zusammen zocken können wie Xbox-One- und Xbox-Series-X-Spieler.