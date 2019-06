Mit Spider-Man hat Entwickler Insomniac im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen, dass Superheldenspiele nicht immer nur Lizenzmüll sein müssen, sondern durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Nun sind Marvel's Avengers an der Reihe. Crystal Dynamics und Eidos Montreal haben auf der E3 erstmalig ihre Vision eines Superheldenspiels vorgestellt. Und die ist sehr ambitioniert - so viel ist aktuell immerhin klar.

Erst vor kurzem boten die Avengers im Kino dem wahnsinnigen Thanos die Stirn. Während das Marvel Cinematic Universe jetzt erstmal einen Gang runterschaltet, machen sich die Videospiel-Avengers bereit, das Zepter zu übernehmen. In Marvel's Avengers stehen die Superhelden Iron Man, Captain America, Hulk, Thor und Black Widow im Vordergrund. Hawkeye schaut mal wieder in die Röhre.

Allerdings muss das nicht dauerhaft so bleiben, denn das neue Projekt von Eidos Montreal und Crystal Dynamics soll keine abgeschlossene Spielerfahrung werden, die auf ihre Charaktere und Handlung festgelegt ist. Mit der Zeit werden immer weitere Superhelden ihren Weg ins Spiel finden. Auch weitere Regionen abseits der Kampagne sollen nach Release nach und nach kostenlos veröffentlicht werden, damit die Spieler dauerhaft am Ball bleiben. Ein vorgeschriebenes Ende ist nicht in Sicht, zumindest lautet so der Plan.

Für Solisten und Koop-Connoisseure

Marvel's Avengers ist im Gegenteil zu Marvel's Spider-Man keine Open-World-Erfahrung, dennoch lässt sich bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmen, wohin die Reise der Avengers gehen soll. In dieser Hinsicht könnte vermutlich Destiny als Vorbild dienen: Ihr sucht euch ein Gebiet aus und erledigt dort Aufträge, um im Anschluss weitere Gegenden zu besuchen. Mal abwarten, was sich die Entwickler diesbezüglich ausgedacht haben. Während die Kampagne ausschließlich in Soloform gespielt werden darf, können für Nebenaktivitäten andere Spieler dazustoßen. Insgesamt dürft ihr mit drei weiteren Mitstreitern gleichzeitig auf Superschurkenjagd gehen.

Marvel's Avengers - E3 2019 A-Day Trailer The Avengers Project hat mit Marvel's Avengers endlich einen finalen Namen und mit dem 15.05.2020 einen Release-Termin.

Aber was bedeutet das für das Setting von Marvel's Avengers? Sollte es möglich sein, dass mehrere Spieler den gleichen Helden wählen können, würde dieser Umstand das Tor zum Multiversum aufstoßen. Die Möglichkeiten scheinen dann endlos und diese Tatsache macht Marvel's Avengers ziemlich interessant. Wie tief werden die Entwickler in die Trickkiste greifen, um Marvel-Fans glücklich zu machen?

In der auf der E3 vorgestellten Gameplay-Demo spielen sich die Entwickler durch die Einführung des Action-Adventures, das auf den ersten Blick äußerst klassisch erscheint. In San Francisco sollte eigentlich der Ehrentag der Avengers gefeiert werden. Doch Taskmaster grätscht den Superhelden gehörig in die Parade. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Golden Gate Bridge geht hopps und auch der Helicarrier, auf dem sich Captain America befindet, versinkt in der Bay Area.

Nicht die typischen Avengers

Als wäre das nicht schon tragisch genug, sorgt eine experimentelle Energiequelle auf dem abgestürzten Schiff dafür, dass die komplette Region dem Erdboden gleichgemacht wird. Fünf Jahre später gehören die Avengers der Vergangenheit an, da ihnen die Schuld für das Unglück in die Schuhe geschoben wird. Da von Captain America jede Spur fehlt, wird er für tot erklärt.

Ob Cap tatsächlich dauerhaft von der Bildfläche verschwindet, darf bezweifelt werden. Schließlich vermöbelt ihr im Intro der Kampagne als Anführer der Avengers munter Bösewichte und werft in aufwändig animierten Bewegungen euer Schild durch die Gegend. Die anderen Avengers bekommen in der Eröffnungssequenz ebenfalls ihre Momente im Rampenlicht: Hulk wütet über die Golden Gate Bridge, reißt riesige Stücke aus dem Asphalt und schleudert sie auf seine Widersacher. Thor verteilt Schellen und setzt auf seinen Hammer Mjölnir, Iron Man leistet Unterstützung aus der Luft und mimt mit diversen Projektilangriffen den Fernkämpfer, während Black Widow nicht nur im Nahkampf fleißig austeilt, sondern auch Pistolen sprechen lässt.

OMG! E3 2019 One Minute Game-Preview - Marvel's Avengers Alles zu Marvel's Avengers von der E3 2019 in einer Minute.

Marvel's Avengers ist ein prügellastiges Action-Adventure und erinnert in den vorgestellten Szenen ein bisschen an Batman: Arkham Knight. Die Kameraperspektive bleibt allerdings etwas näher am Geschehen. Jeder Avenger besitzt sein eigenes Repertoire an Angriffen und Spezialmanövern. Thor beschwört Blitze und steht für eine kurze Zeit quasi unter Strom, während Black Widow unsichtbar wird. Im fertigen Spiel sollt ihr eure Helden auch anpassen dürfen. Ob damit nur die Superheldenanzüge gemeint sind oder ihr auch neue Manöver freischaltet, bleibt aktuell offen. Genauso die Frage, wie die Mikrotransaktionen aussehen werden. Bleibt es bei optischen Spielereien oder haben diese tiefgreifenderen Einfluss auf die Spielmechanik?