Synchronsprecher: "Spiel besser als The Last of Us & Uncharted"

Die Synchronsprecher vom kommenden Marvel's Avengers haben sich auf der Manchester Comic Con zu Wort gemeldet und für den Titel geschwärmt. Laut der Stimme von Iron Man wird der Titel sogar beeindruckender als The Last of Us und Uncharted.

Auf der Comic Con in San Diego gab es für Fans einen ersten Einblick in das Gameplay von Marvel's Avengers. Mittlerweile kursieren die Spielszenen der Demo auch im Netz und einige Anhänger der beliebten Superhelden sind nicht ganz überzeugt davon. Jetzt hat sich der Synchronsprecher Nolan North, der im Spiel Iron Man seine Stimme leiht, zu Wort gemeldet.

Auf der Manchester Comic Con stand er in einem Q&A für Fragen zur Verfügung. Laut ihm wird Marvel's Avengers beeindruckenders als The Last of Us und Uncharted werden. "Man macht sich immer Sorgen, dass ein Spiel so gut aussieht und wenn man es dann zu Hause hat denkt man sich: Oh man, das Gameplay sieht aber gar nicht gut aus. Avengers ist visuell wirklich das beeindruckendste Ding, das ich je zu Gesicht bekommen habe. Natürlich sind The Last of Us und Uncharted super, aber Avengers hat mich umgehauen!", erklärt North.

Auch Troy Baker, die Stimme von Hulk, meldete sich zu Wort und fügte Folgendes hinzu: "Ich werde euch etwas verraten. Wir haben die Demo gesehen, die eine Woche nach der Gamescom allen Spielern gezeigt werden soll. Ich habe dem Team gesagt, dass das eine großartige gescriptete Demo ist. Dann wurde mir aber erklärt, dass es sich um Gameplay handelt und gar nichts davon gescriptet ist. Es ist der Comic, den ich immer einmal spielen wollte."

Nach früher Kritik zum Aussehen von Black Widow im Spiel von Publisher Square Enix und dem Entwicklerstudio Crystal Dynamics wird in der Demo auch ein neues Aussehen der geschickten Kämpferin präsentiert. Der Veröffentlichungstermin von Marvel's Avengers ist der 15. Mai 2020.