Die Bühne der New York Comic-Con brachte an diesem Wochenende neue Infos rund um kommende Marvel-Inhalte. Im Fokus stand dabei auc das vielversprechende Marvel's Avengers von Square Enix. In einem Trailer wurde jetzt der sechste spielbare Charakter bestätigt.

Kamala Khan wurde auf der NYCC 2019 an diesem Wochenende als sechster spielbarer Charakter im kommenden Marvel's Avengers von Square Enix bestätigt. Vielen von euch ist der Charakter wohl eher als Ms. Marvel ein Begriff, als welcher er vor wenigen Monaten auch in einem neuen Kinofilm zu sehen war.

Ms. Marvel gibt sich nun auch im kommenden Abenteuer von Crystal Dynamics und Eidos Montreal die Ehre, wie der Publisher Square Enix zum Start in die New York Comic-Con ankündigte. Einen entsprechenden Teaser hatte man zuvor bereits im Juli im Rahmen der San Diego Comic-Con abgesetzt, ehe man nun die Bestätigung folgen ließ.

Der neue Trailer, den ihr euch weiter unten ansehen könnt, zeigt Kamala Khan mit ihren Superkräften im ambitionierten Superhelden-Titel von Square Enix. Ihre Fähigkeiten hat Ms. Marvel vor allen Dingen den Ereignissen des desaströsen A-Day zu verdanken.

Der Charakter wird nicht nur in Marvel's Avengers aufgegriffen. Vielmehr erhält Ms. Marvel über den neuen Streaming-Dienst Disney+ auch eine eigene Live-Action-TV-Serie; diese soll 2021 oder 2022 an den Start gehen. Zuvor waren für Marvel's Avengers bereits Captain America, Black Widow, Hulk, Iron Man und Thor als spielbare Charaktere bestätigt gewesen.

Marvel's Avengers erscheint am 15. Mai 2020 für Google Stadia, PS4, Xbox One und PC.