Vor einiger Zeit wurde Marvel: Ultimate Alliance 3 - The Black Order für die Switch angekündigt, jetzt steht endlich auch der Release-Termin fest.

Marvel-Fans im Besitz einer Switch müssen gar nicht mehr zu lange warten, bis das vor einiger Zeit angekündigte Marvel: Ultimate Alliance 3 - The Black Order exklusiv für die Nintendo-Konsole in den Läden steht. Bislang pauschal für das Jahr 2019 angekündigt, steht nun nämlich der Release-Termin fest.

Zehn Jahre nach dem letzten Teil der Serie erscheint der Switch-Exklusivtitel am 19. Juli 2019. Mit dabei sind dann zahlreiche Helden und Bösewichte aus dem Marvel-Universum, darunter die X-Men, Guardians of the Galaxy, Avengers und mehr. Auch neue Charaktere, die seit dem Release der beiden ursprünglichen Serienableger an Popularität gewonnen haben, sind neu mit von der Partie, darunter beispielsweise Black Panther, Spider-Gwen, Doctor Strange und Deadpool.

Thematisch dreht sich der neue Titel um Thanos und seine Gefolgschaft. Alles in allem hält sich das neue Videospiel an das Marvel Cinematic Universe, denn die Helden müssen alle Infinity Stones vor Thanos finden. Für die Entwicklung des Action-RPGs zeichnet Team Ninja verantwortlich.