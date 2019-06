Auch Switch-Spieler bekommen mit Marvel: Ultimate Alliance 3 ein frisches Superhelden-Abenteuer spendiert. Nach dem Release im Juli wird es in der Folgezeit noch etlichen Nachschub in Form von DLC geben.

Im Rahmen der Direct-Konferenz zur E3 2019 zeigte Nintendo gestern Abend auch einen neuen Trailer zu Marvel: Ultimate Alliance 3 - The Black Order. In diesem Kontext wurde auch der Expansion Pass zum Switch-Exklusivspiel geben, der euch mit frischen Inhalten nach dem Release des Hauptspiels versorgt.

Insgesamt wird der Expansion Pass demnach drei DLC-Pakete umfassen, die bis in das kommende Jahr 2020 hinein veröffentlicht werden sollen. Nur zur Erinnerung: Das Hauptspiel erscheint bereits am 19. Juli 2019!

Was ihr mit diesen Zusatzinhalten an die Hand bekommt? In erster Linie neue Charaktere. Jetzt steht auch fest, dass diese frische Charaktere aus Fantastic Four, Marvel Knights und X-Men mit sich bringen werden. Ansonsten sind natürlich auch neue Spielmodi und zusätzliche Handlungsstränge mit von der Partie.

Der Expansion Pass soll knapp 20 Dollar kosten; die DLC-Pakete können auch separat erworben werden. Der Release des ersten DLC ist für Herbst 2019 geplant, der zweite Zusatzinhalt folgt ebenfalls noch Ende 2019. Nur der dritte DLC kommt dann im neuen Jahr 2020.

Marvel: Ultimate Alliance 3 - E3 2019 Trailer Die Marvel-Superhelden zeigen sich auch in Ultimate Alliance 3 exklusiv für die Switch auf der E3 2019.

Marvel Ultimate Alliance 3 releases July 19 as a Switch exclusive.