Seit dem Release vor etwas mehr als einem Jahr hat Mario Tennis Aces auf der Switch regelmäßig neue Charaktere per DLC erhalten. Nintendo setzt diese Marschroute nun weiterhin fort.

Auch ein Jahr nach dem Release von Mario Tennis Aces denkt Nintendo noch gar nicht daran, frische Charaktere für das spaßige Tennis-Abenteuer auf der Switch zu veröffentlichen. Mit Dry Bowser wurde nun eine neue Version von Bösewicht Bowser als nächster zusätzlicher Protagonist bestätigt.

Dank des DLCs werdet ihr Bowser ohne Haut und Fleisch im knochigen Gerüst auf dem Tennisplatz spielen können. Es handelt sich um den mittlerweile 16. DLC-Charakter für den Titel, so dass das Roster schon spürbar angewachsen ist seit dem Release. Ob es nach Dry Bowser nun noch weiter geht mit den DLC-Charakteren bleibt abzuwarten, denn eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es bis dato noch nicht.

Dry Bowser lässt sich wie gewohnt freischalten, indem ihr in diesem Monat an einem Online-Turnier in Mario Tennis Aces teilnehmt. Wenn ihr das nicht möchtet oder wenn ihr keine Mitgliedschaft bei Switch Online besitzt, dann müsst ihr euch bis zum 01. August 2019 gedulden. Dann wird Dry Bowser für alle Spieler von Mario Tennis Aces frei zugänglich.