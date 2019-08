Mit Switch Online erhaltet ihr Monat für Monat neue NES-Klassiker für lau auf eurer Switch spendiert. Im August hat sich Nintendo darüber hinaus nun eine weitere Aktion ausgedacht.

Wer nicht unbedingt einen Retro-Klassiker kostenlos auf der Switch zocken möchte, der kommt im August mit Switch Online ebenfalls auf seine Kosten - wenngleich nur vorübergehend. Wie Nintendo nun nämlich angekündigt hat, dürft ihr das spaßige Sportspiel Mario Tennis Aces ohne vorherigen Kauf kostenfrei in Gänze ausprobieren.

Ab dem 07. August startet die Aktion für Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes Switch Online. Mario Tennis Aces ist dann bis zum 13. August 2019 kostenfrei erhältlich. Alle Charaktere des Titels, alle Modi und Spielfelder sind an Bord.

From 07/08 - 13/08, #NintendoSwitchOnline members can download and play #MarioTennis Aces for free with Game Trials! pic.twitter.com/zoc84fRJUE