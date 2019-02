Im Juni 2018 erschien Mario Tennis Aces für die Switch und auch in diesem Titel setzt Nintendo neuerdings auf Zusatzinhalte. Jetzt wurden zwei weitere neue Charaktere angekündigt.

Mario Tennis Aces wird auch in mittelfristiger Zukunft weiter mit frischen Zusatzinhalten versorgt. So hat Nintendo heute die nächsten beiden DLC-Charaktere angekündigt, die in den kommenden Monaten folgen sollen.

Dabei handelt es sich einerseits um Dry Bones und andererseits um Kamek. Der letztgenannte Charakter wird in Sachen Release den Anfang machen und im April veröffentlicht. Dry Bones folgt dann einen Monat später im Mai dieses Jahres.

Dry Bones erschien erstmals in Super Mario Bros. 3 als ein Gegner in Burg-Stages. Kamek gab sich hingegen in Super Mario World erstmals die Ehre.

Ab dem morgigen 01. März 2019 ist mit Pauline ebenfalls ein bereits bestätigter neuer DLC-Charakter zu haben. Passend zum Release veröffentlichte Nintendo heute auch einen neuen Trailer zu diesem Protagonisten.